Netta sconfitta per Paolini, travolta e rimontata in entrambi i set da Cirstea. Avanza e vola agli ottavi di finale dello US Open invece una Sabalenka convincente e pregusta la vendetta su Shnaider

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Si chiude al terzo turno l’avventura allo US Open di Jasmine Paolini, sconfitta con un doppio 6-3 da una Sorana Cirstea molto più in palla. Prestazione troppo discontinua per l’azzurra, che ha perso entrambi i parziali dopo essere stata la prima a rompere l’equilibrio in entrambi i set. La prima vittoria in carriera sulla giocatrice toscana vale così gli ottavi di finale alla romena, che attende la vincitrice della sfida tra Jessica Pegula e Leyla Fernandez.

Paolini parte bene ma si scioglie troppo presto

Paolini riparte da dove l’avevamo lasciata, ovvero la bella vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini. Dopo aver salvato il game di servizio in apertura in cui ha commesso tre doppi falli Jasmine infatti rompe immediatamente gli equilibri nel primo set conquistando subito il break. Dopo i primi due game il match però vira drasticamente in favore di Cirstea, che – favorita dagli errori dell’azzurra – si scioglie e inizia a giocare in maniera più aggressiva e pesante da fondo campo, vincendo i successivi quattro game e ribaltando il set. Un set che anche negli ultimi giochi vede Paolini in difficoltà e che finisce col cedere il parziale perdendo un turno di battuta a zero.

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Secondo set fotocopia del primo, Paolini crolla 3-6 3-6

L’inizio del secondo parziale sembra un copia incolla del primo, con Paolini che torna a ridurre gli errori e Cirstea che invece appare in difficoltà, permettendo a Jasmine di portarsi avanti di un break. Come nel primo set anche in questo però il buon momento dell’azzurra dura poco, con Paolini che dopo aver recuperato da 0-40 finisce col subire il contro-break alla sesta occasione. A questo punto la partita diventa un assolo della romena, che vince tutti i game rimanenti e chiudendo l’incontro col risultato di 6-3 6-3. Cirstea approda così agli ottavi di finale dello US Open, dove affronterà la vincitrice della sfida tra Jessica Pegula e Leyla Fernandez.

Sabalenka, bella vittoria contro Rakhimova

Nessun intoppo ancora nel percorso di Sabalenka allo US Open, dove dopo le nette vittorie su Osorio e Iatcenko ne è arrivata un’altra in due contro Rakhimova. Una sfida tutt’altro che banale per la bielorussa, che di fronte si è ritrovata una giocatrice agguerrita. Dopo un inizio di match deludente in cui ha ceduto il break poi decisivo per le sorti del parziale infatti l’uzbeka si è sciolta e ha iniziato a non regalare più nulla ad Aryna, che però alla fine è riuscita a battere la resistenza di Rakhimova anche nel secondo set trionfando per 6-3 6-4. Ora per la numero 1 WTA ci sarà la vincente della sfida tra Taylor Townsend e Diana Shnaider, che l’aveva già eliminata al Roland Garros e contro cui in caso cercherà di prendersi la rivincita dopo la delusione di Parigi.