US Open, Paolini rischia grosso: esordio difficile contro Ejavec. L’ammissione di Jas su Federer: “Ho quasi pianto”

L’azzurra comincia la sua avventura agli US Open con una vittoria al terze set contro la slovena Erjavec, la condizione migliore sembra ancora lontana

La cosa più importante è arrivata: la vittoria. Ma ora a Jasmine Paolini serve provare a recuperare e il prima possibile anche il suo miglior tennis. La prima tennista italiana a scendere in campo agli US Open debutta con una vittoria con l’azzurra che batte in tre set la slovena Ejavec al termine di una gara molto più complicato del previsto.

Paolini, che fatica contro Erjavec

L’esordio, soprattutto dopo una lunga assenza dai campi, è sempre complicato. Jasmine Paolini non è sembrata la miglior versione di se stessa nel primo turno degli US Open ma conquista una vittoria pesante che le consente di ritrovare fiducia e provare anche a cercare il ritmo che nelle ultime uscite le è mancato. La toscana ha avuto la meglio della slovena Veronika Erjavec in tre set, imponendosi dopo una battaglia di quasi due ore che l’ha vista prevalere con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4. Un match complicato per Jas che nel secondo set smarrisce la strada e permette alla sua avversaria di rimettere in piedi la partita. Anche nel terzo però le cose si complicano un po’ a sorpresa. Paolini allunga sul 4-1, dà la sensazione di poter controllare il match ma si fa recuperare un break con la slovena che accorcia sul 5-4. Nel decimo game però Jasmine reagisce ancora e porta a casa la vittoria. Ora aspetta la vincente del match tra Lucrezia Stefanini e Dajana Yastremska.

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US Open: il tabellone femminile

Le lacrime trattenute per Federer

Jasmine Paolini non ha mai fatto mistero di essere una grande fan di Roger Federer. Il campione svizzero, nella giornata di oggi, è stato introdotto nella Hall of Fame del tennis. Un giorno molto emozionante per il campione elvetico, per la sua famiglia ma anche per i suoi tifosi. E tra questi c’è anche la tennista toscana. A fine match, nella consueta intervista in campo arriva la domanda a Jas proprio su questo argomento: “Diciamo che non ho pianto ma quasi. Ho visto alcuni video stamattina mentre stavo venendo al campo. Il discorso di Mirka è stato davvero divertente. La loro storia d’amore è qualcosa di incredibile. Penso che questo riconoscimento sia davvero meritato. E’ il mio idolo e uno dei migliori rappresentanti per il nostro sport, non solo per i titoli che ha vinto ma anche per la sua personalità”.