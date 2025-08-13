Paolini-Errani, da compagne a rivali: Jas lancia la sfida. US Open sotto il fuoco amico, Pegula critica sul doppio misto

Doppio misto dello US Open ancora nel mirino della critica: questa volta è stata Pegula a prendersela con gli organizzatori per non aver interpellato i giocatori. Intanto Paolini annuncia la presenza in coppia con Musetti

Con l’avanzare della calda, anzi, torrida estate nordamericana ci si avvicina anche all’ultimo slam stagionale, lo US Open. Prima dell’inizio ufficiale dei tornei di singolare si terrà però il nuovo formato del doppio misto al quale prenderanno parte tanti Big del circuito e pochi specialisti, motivo per cui la decisione degli organizzatori è finito nel mirino della critica, anche da parte dell’americana e membro del consiglio direttivo della WTA Jessica Pegula.

Intanto in una recente intervista a Cincinnati Jasmine Paolini ha annunciato che dopo l’iniziale esclusione di qualche tempo fa prenderà parte al nuovo torneo di doppio misto in coppia con Lorenzo Musetti, lanciando la sfida alla sua amica e compagna Sara Errani, che invece proverà a difendere il titolo vinto nel 2024 insieme ad Andrea Vavassori.

Pegula critica con il doppio dello US Open: “Non ci hanno consultato”

Durante un suo intervento a Tennis Channel, Jessica Pegula si è detta onorata di partecipare al nuovo doppio misto dello US Open, non risparmiando però critiche all’organizzazione, soprattutto per la mancata comunicazione preventiva delle loro intenzioni: “Sono onorata di essere stata invitata a partecipare. Sarà un evento grandioso, sono sicura che sarà divertente e che i tifosi si divertiranno molto. Allo stesso tempo, quando penso al modo in cui l’hanno comunicato, non credo sia stato proprio ideale. Abbiamo accolto la notizia con sorpresa. Gli Us Open hanno agito furtivamente nel cambiare il formato, senza dirlo a nessuno. Lo hanno fatto e basta, senza consultarci. Questo è un aspetto su cui, come giocatori, stiamo cercando di lavorare con loro, rafforzando quella linea di comunicazione”.

Se ci fosse stata una migliore comunicazione sul futuro del format, la nostra reazione sarebbe stata diversa. I tifosi saranno comunque entusiasti di guardare le partite, ma non stai facendo qualcosa di giusto quando ci sono così tante tenniste arrabbiate che dicono di non poter giocare ora. Non può mai essere una buona cosa. Sarà un evento molto divertente, non ho dubbi, ma allo stesso tempo avrei voluto che comunicassero un po’ meglio con noi”.

Paolini annuncia la sua presenza con Musetti

Dopo che nell’annuncio di qualche settimana fa da parte dello US Open era scomparsa la coppia composta da Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti tra quelle partecipanti, a confermare la presenza degli azzurri è stata la n°9 WTA sempre ai microfoni di Tennis Channels: “Sono molto emozionata, è vero che non abbiamo quasi mai giocato in doppio insieme, ma questa volta sarà diverso per molti di noi. Dovremo unirci e trovare il nostro modo di competere in questa disciplina, ma credo che andrà alla grande. Ci aspetta un grande evento a New York, con tanta gente che ci guarda, quindi spero che saranno giorni molto divertenti”.

Paolini ed Errani, da compagne ad avversarie

Dopo essere rimasti fuori per un pelo dai partecipanti all’evento perché il loro ranking combinato era di poco superiore all’ultima coppia accolta (ovvero Mirra Andreeva e Daniil Medvedev), a permettere a Musetti e Paolini di partecipare potrebbe essere stato il recente ritiro dal torneo di Paula Badosa, che avrebbe dovuto prendervi parte assieme a Jack Draper.

Nel corso del torneo Jasmine potrebbe anche ritrovarsi di fronte la sua amica e compagna abituale di doppio Sara Errani, che invece va a caccia del bis in coppia con Andrea Vavassori: “Ne parlo molto con Sara e scherziamo sull’argomento, perché c’è la possibilità che affronteremo Errani/Vavassori, spero che se succederà non sia al primo turno. Sarà un tabellone molto difficile, sicuramente, dovremo ripassare bene l’aspetto tattico”.