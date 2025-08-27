US Open, per Medvedev in arrivo 100mila dollari di multa. Panatta lo "cassa": "Capoccia andata, carriera finita"

Medvedev dovrà sborsare moneta sonante dopo la sceneggiata con l'arbitro nel match point contro Bonzi. E anche Panatta e Bertolucci lo criticano

È un po’ come sparare sulla croce rossa, perché criticare Daniil Medvedev è diventata ormai una regola per chiunque. Non che il russo si sia macchiato di chissà quale crimine: alle difficoltà evidenti mostrate a livello di gioco negli ultimi due anni (non vince un torneo dagli Internazionali d’Italia 2023) si sommano tanti comportamenti un po’ sopra le righe, tra racchette spaccate per la rabbia seguita a un errore o sceneggiate col pubblico come quella andata in scena nel corso del match con Bonzi, legata al “famoso” fotografo che si è mosso durante il match point.

La USTA pronta a battere cassa: 100mila dollari di multa

Il mondo del tennis non poteva restare inerme di fronte allo show mandato in scena dal russo, che per giunta sta per prendersi 100mila dollari di multa, comminati dalla USTA, ovvero dall’organizzazione del torneo.

Insomma, al danno (il ko. con Bonzi, arrivato nel quarto set, e i reiterati fischi del pubblico, che non ha certo spalleggiato il tentativo del giocatore di infastidire l’avversario sul match point) si aggiungerà la la beffa, perché è vero che 100mila dollari dal conto uno come Medvedev non dovrebbe avere troppe difficoltà a tirarli fuori (il sito ufficiale ATP parla di poco meno di 47 milioni di dollari di soli montepremi intascati nel corso della carriera, cui vanno aggiunte le remunerazioni da parte degli sponsor: seppur sconfitto da Bonzi al primo turno, a Flushing Meadows quest’anno ne avrebbe incassati 110mila), ma è comunque una punizione piuttosto esemplare che in un modo o nell’altro finisce per mettere un paletto da qui all’eternità a certi comportamenti del giocatore nativo di Mosca.

“Alla fine prendono sempre gli stessi: me, Kyrgios, Opelka e Bublik”, aveva detto sconsolato dopo il match, peraltro prefigurando l’ennesimo “salasso monetario” che sarebbe arrivato.

Panatta e Bertolucci consigliano stop e visite

Sul crepuscolare andamento di Medvedev si sono espressi, al solito con toni piuttosto netti e senza giri di parole, anche Adriano Panatta e Paolo Bertolucci ne “La Telefonata”, il podcast che i due vincitori della Davis del 1976 abitualmente mandano nell’etere tramite Spotify. “Medvedev dovrebbe fermarsi un attimo e farsi fare una bella visita”, ha suggerito Bertolucci, che pure non ha risparmiato una critica feroce nei confronti dell’arbitro, arrivando a definirlo “un imbecille”.

Panatta è stato anche più drastico nei confronti di Daniil: “Per me farebbe bene a fermarsi per sempre, perché la capoccia è andata e sta proprio al capolinea”. Poi, in tono decisamente più ironico, ha aggiunto: “Anche la moglie è disperata perché non lo vuole più. Il tennis professionistico non fa bene alla testa, lascia tracce indelebili, come dimostra anche quella di Bertolucci”, ha scherzato il buon Adriano.

Che non ha mancato di criticare gli organizzatori degli US Open anche per la decisione di varare un torneo di misto doppio più simile a un’esibizione che a una competizione. “Hanno reinventato il misto. Sono felice per Errani e Vavassori, ma così è ridicolo”.