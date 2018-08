Us Open: qualificazioni, 4 azzurri al terzo turno

(ANSA) – ROMA, 24 AGO – Sono quattro i tennisti italiani che hanno raggiunto il terzo e ultimo turno delle qualificazioni maschili degli US Open, quarto ed ultimo Slam della stagione che – per quanto riguarda i tabelloni principali – comincia lunedì 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Si tratta di Lorenzo Sonego, decima testa di serie delle “quali”, Federico Gaio, Stefano Travaglia, 26esima testa di serie delle “quali”, e Lorenzo Giustino.

Si sono invece fermati al secondo turno Thomas Fabbiano, settima testa di serie delle “quali”, e Simone Bolelli, testa di serie numero 29. Erano 14 gli azzurri al via (partecipazione record, solo gli Stati Uniti hanno più rappresentanti, 16, ma con 9 wild card).

Sono stati eliminati all’esordio Matteo Donati, Salvatore Caruso, Luca Vanni, Gianluigi Quinzi, Alessandro Giannessi, Stefano Napolitano, Andrea Arnaboldi e il Next Gen Gian Marco Moroni.

VIRGILIO SPORT | 24-08-2018 10:07