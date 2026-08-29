Interrogata in conferenza stampa sulla sua crisi di risultati, Aryna Sabalenka ha risposto in maniera piccata al giornalista, evidenziando un po' di frustrazione alla vigilia dello US Open che potrebbe avvicinarla a Chris Evert e Serena Williams

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Aryna Sabalenka si presenta allo US Open da duplice campione in carica e numero 1 al mondo, ma anche reduce da quello che senza dubbio è il suo peggior momento di forma da oltre tre anni a questa parte. Una crisi di risultati che ha portato molti a interrogarsi se ci sia qualcosa che non stia funzionando nel gioco della bielorussa, con un giornalista che in conferenza stampa ha sottoposto la domanda a Sabalenka, che ha nascosto la propria crisi ma non la frustrazione rispondendo in maniera piccata.

La crisi di risultati di Sabalenka

Protagonista di un’inizio di stagione da incorniciare (esclusa la delusione per la finale dell’Australian Open persa), Sabalenka ha poi visto il proprio rendimento in campo crollare in seguito alla doppietta realizzata al Sunshine Double, incappando in sorprendenti sconfitte (alcune anche sonore) che le hanno impedito di raggiungere la semifinale in tutti i tornei importanti (WTA 1000 e Slam) ai quali ha preso parte da aprile in poi, rischiando di compromettere così la sua leadership in classifica, ora seriamente impensierita da Rybakina, ma anche da Gauff e Pegula.

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Sabalenka e la riposta piccata al giornalista

Un rendimento che ovviamente ha sollevato vari interrogativi alla vigilia dello US Open, dove Aryna si presenta con più dubbi che certezze. Dubbi che le sono stati sottoposti anche in conferenza stampa, con un giornalista che l’ha interrogata sui recenti risultati negativi e Sabalenka che ha risposto in maniera piccata, evidenziando un po’ di frustrazione: “Se c’è qualcosa che non va nel mio gioco? Forse c’è qualcosa che non va nella gente. La mia fiducia è sempre al 100%. Il bello dello sport è che ti mette davanti a sfide dure, ma io torno sempre più forte. Non voglio accampare scuse: non ho giocato il mio miglior tennis e ho dovuto affrontato diverse cose, ma a chi importa? Le lezioni dure mi rendono più forte ed è solo questione di tempo”.

La possibilità di eguagliare Serena Williams e Chris Evert

Nonostante i recenti risultati sottotono non si può certamente escludere Sabalenka dalla cerchia delle favorite alla vittoria finale dello US Open, che rappresenterebbe per lei il terzo titolo consecutivo qui a New York, impresa riuscita in passato a Chris Evert e Serena Williams. Aryna però non vuole pensare troppo in là preferendo rimanere concentrata su se stessa, anche se non riesce a negare che essere accostata a due leggende come le statunitensi le farebbe un enorme piacere: “Mi concentrerò su me stessa, cercherò di fare del mio meglio e vedremo cosa succederà alla fine del torneo. Chris e Serena sono le più grandi di sempre, crescendo le ho sempre guardate con ammirazione. Vedere il mio nome scritto vicino al loro vorrebbe dire tantissimo per me”