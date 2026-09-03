Sabalenka sembra essere diventata la vittima preferita dei giornalisti allo US Open, dove ad attirare l'attenzione dei media non sono le sue schiaccianti vittorie dopo le difficoltà attraversate ma la sua vita extra campo

Altra vittoria convincente nella sua corsa verso la difesa del titolo per Aryna Sabalenka, che si è sbarazzata con un doppio 6-1 della qualificata Polina Iatcenko dando la sensazione di aver ritrovato il proprio tennis brillante dopo qualche uscita poco convincente. I risultati della bielorussa sembrano però essere passati in secondo piano allo US Open, dove la numero 1 WTA ha sfogato la propria rabbia e frustrazione suoi giornalisti dopo l’ennesima domanda sui suoi tanti impegni con gli sponsor e le accuse celate di scarsa serietà.

Sabalenka travolge Iatcenko

Arrivata a New York dopo una serie di risultati negativi, Sabalenka sembra aver ritrovato il proprio miglior gioco allo US Open, dove vuole confermarsi campionessa per il terzo anno consecutivo e mandare un messaggio alle sue rivali per il trono della classifica WTA, Elena Rybakina su tutte. Dopo la bella vittoria su Camila Osorio all’esordio la bielorussa si è infatti sbarazzata alla grande anche di Iatcenko, travolta con un doppio 6-1 in meno di un’ora per strappare il pass per il terzo turno, dove affronterà Kamilla Rakhimova.

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Lo sfogo di Sabalenka col giornalista: “Siete assurdi”

La felicità per il bel successo ha però presto lasciato spazio alla frustrazione, con Sabalenka che in conferenza stampa si è scagliata contro un giornalista per l’ennesima domanda fuori luogo nei suoi confronti. Un battibecco nato da una domanda di Matt Futterman del The Athletic stando a Eurosport, il quale (magari involontariamente) ha insinuato una scarsa serietà da parte di Aryna, “Sono curioso di sapere come ti senti ora che il torneo è iniziato. Ovviamente la settimana scorsa ci sono state tante feste, tanto divertimento e cose di questo tipo. Tu…”, con la numero 1 WTA che non gli ha nemmeno dato il tempo di finire la domanda: “Ma voi siete davvero assurdi… Feste, divertimento… Ma perché dovresti dire una cosa del genere? Perché dovresti anche solo pensarlo? Che razza di domanda è? Solo perché ho pubblicato qualche attività con degli sponsor, pensi che sia stata a fare festa invece di allenarmi?”.

Il battibecco tra i due è poi proseguito mantenendo però gli stessi toni, “Ora che il torneo è iniziato, senti di essere diventata molto più seria e combattiva?” domanda infelice a cui Aryna ha replicato “Ah, sì? Prima non ero seria, quindi? Prossima domanda. Pensate prima di parlare”, e obbligando poi Sabalenka a troncare l’intervista del giornalista, a cui ha poi continuato a lanciare frecciatine durante tutta la conferenza stampa.

La vita extra tennis di Sabalenka nel mirino dei media

La cosa strana è che una discussione del genere si era verificata sempre in conferenza stampa dopo la sua vittoria al primo turno, con un giornalista che anche in quell’occasione l’aveva interrogata sui presunti tanti impegni extra campo. Un tema che ha acceso inevitabilmente tanto interesse per la crisi di risultati attraversata da Sabalenka che aveva portato anche Boris Becker ad accusarla di passare più tempo sui social che in campo.