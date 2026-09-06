Anche senza brillare contro Townsend Sabalenka vince e approda ai quarti di finale senza aver concesso ancora un set, spostando così la pressione su Rybakina in vista della sfida della kazaka contro Naomi Osaka. Siparietto simpatico tra Aryna e Alcaraz in allenamento

Sesto quarto di finale consecutivo allo US Open per Aryna Sabalenka, che pur non brillando riesce a sbarazzarsi in due set di Taylor Townsend. La numero 1 WTA arriva tra le migliori otto del torneo senza aver ancora concesso un set e mandando un messaggio a Elena Rybakina, che a New York punta a sottrarle la vetta della classifica.

Sabalenka non brilla ma batte Townsend

Vince anche senza brillare Sabalenka, che contro Townsend conquista la sua quarta vittoria senza concedere set allo US Open. Match tutt’altro che spettacolare quello andato in scena sull’Arthur Ashe, con entrambe le giocatrici molto fallose durante i rispettivi turni di battuta, con l’incontro che si apre con ben cinque break consecutivi. A interrompere la striscia per prima è la bielorussa, che dopo aver visto la propria avversaria sprecare ben tre palle game ha tenuto un turno di servizio a zero che le permetterà poi di conquistare il set per 6-4.

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Arrivate al secondo set il livello del match non si alza particolarmente, con Townsend che sfrutta gli errori di Sabalenka nel quarto game portandosi per prima avanti di un break. Avanti nel punteggio la statunitense però crolla nel rendimento, rendendo la vita più semplice alla bielorussa, che conquista i cinque giochi successivi con ben tre break, chiudendo l’incontro col risultato finale di 6-4 6-3 in poco meno di un’ora e un quarto.

Sabalenka vola ai quarti e mette pressione a Rybakina

Per il sesto anno consecutivo Sabalenka approda dunque ai quarti di finale dello US Open (dove dal 2021 non perde prima delle semifinali) dove affronterà la vincitrice della sfida tra Marta Kostyuk e Linda Noskova, rispettivamente teste di serie n°11 e 6 del torneo. Nonostante la prestazione non eccellente Aryna può considerarsi soddisfatta dell’ennesima vittoria in due set.

Una vittoria che ora aggiunge un po’ di pressione sulle spalle di Rybakina, che per essere certa di scavalcare la bielorussa al n°1 WTA dovrà vincere almeno le sue prossime due partite per approdare in semifinale. Un’impresa tutt’altro che scontata per Elena, che agli ottavi dovrà affrontare Naomi Osaka (due volte campionessa a New York nel 2018 e nel 2020) e ai quarti con ogni probabilità Iga Swiatek (vincitrice dell’edizione del 2022) o una ritrovata Qinwen Zheng.

Sabalenka ‘gelosa’ della chioma di Alcaraz

Prima della sfida contro Townsend Sabalenka si era resa protagonista di un simpatico siparietto con Alcaraz durante un allenamento, con Aryna che guardando la nuova chioma di Carlos si è detta invidiosa dei suoi capelli. “Sono così gelosa! Io non ho tutti quei capelli, che ingiustizia!” la battuta della bielorussa che ha scatenato le risate dello spagnolo che ha poi risposto in maniera scherzosa “Ho bisogno di un pettine. Prendermi il mio tempo. Avere uno specchio. Non ci sono abituato”.