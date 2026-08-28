L’assenza di Jannik e i tanti dubbi dei top player spalancano le porte per un possibile successo a sorpresa allo US Open, dove i giovani Fils, Shelton, Jodar, Mensik, Cobolli e Musetti si candidano a conquistare il primo slam in carriera.
US Open, senza Sinner chi vincerà? Alcaraz non è ancora se stesso, Djokovic e Zverev pieni di dubbi: chance per Fils, Jodar e Shelton
L’assenza di Jannik e i tanti dubbi dei top player spalancano le porte per un possibile successo a sorpresa allo US Open, dove i giovani Fils, Shelton, Jodar, Mensik, Cobolli e Musetti si candidano a conquistare il primo slam in carriera.