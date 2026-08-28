Virgilio Sport
TENNIS

US Open, senza Sinner chi vincerà? Alcaraz non è ancora se stesso, Djokovic e Zverev pieni di dubbi: chance per Fils, Jodar e Shelton

L’assenza di Jannik e i tanti dubbi dei top player spalancano le porte per un possibile successo a sorpresa allo US Open, dove i giovani Fils, Shelton, Jodar, Mensik, Cobolli e Musetti si candidano a conquistare il primo slam in carriera.

1 min di lettura

Matteo Morace

Matteo Morace

Live Sport Specialist

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

L’assenza di Jannik e i tanti dubbi dei top player spalancano le porte per un possibile successo a sorpresa allo US Open, dove i giovani Fils, Shelton, Jodar, Mensik, Cobolli e Musetti si candidano a conquistare il primo slam in carriera.

US Open, senza Sinner chi vincerà? Alcaraz non è ancora se stesso, Djokovic e Zverev pieni di dubbi: chance per Fils, Jodar e Shelton

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio