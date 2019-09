US Open, Serena Williams in finale

Prova di forza di Serena Williams agli US Open. L'americana si è sbarazzata della Svitolina (6-3, 6-1 i parziali), conquistando così la finale. Per l'ex numero uno, sarà la decima finale agli US Open. Ora il 24esimo Slam della carriera è ad un passo.

Serena Williams, nella finale, se la vedrà con la Andreescu che si è imposta, in semifinale, sulla Bencic in due set (7-6, 7-5). Da ricordare che Serena Williams non vince un torneo dello Slam dal 2017 (Australian Open).

SPORTAL.IT | 06-09-2019 07:34