Hurkacz da filo da torcere a Shelton, che però si salva al quarto set e ribadisce le proprie ambizioni di titolo allo US Open, dove invece Jodar si sta rendendo protagonista di una cocente sconfitta, mentre Medvedev sembra essere finalmente uscito dalla crisi

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Nuova vittoria sofferta per Ben Shelton, che batte in quattro set un ottimo Hubert Hurkacz confermando le sue ambizioni di titolo allo US Open, dove sembra essersi ritrovato anche Daniil Medvedev, approdato al terzo turno senza concedere nemmeno un set contro Gaston e Gorzny. La sorpresa di giornata è stata invece l’eliminazione all’esordio di Rafa Jodar, che dopo essere stato salvato momentaneamente dalla pioggia ha subito una cocente sconfitta contro Yunchaokete Bu.

Medvedev torna travolgente

L’aria di New York sembra fare bene a Medvedev, che dopo i deludenti risultati tra i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e l’ATP 250 di Winston Salem – in cui ha raccolto solo una vittoria a fronte di tre sconfitte – sembra aver ritrovato il proprio gioco allo US Open. Per il russo, che all’esordio aveva battuto Hugo Gaston, è infatti arrivata la seconda vittoria senza concedere set grazie al netto successo su Sebastian Gorzny per 6-1 6-3 7-5.

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Ora per Daniil sarà il momento del primo vero banco di prova. Al terzo turno infatti Medvedev affronterà la testa di serie n°26 Arthur Rinderknech, che lo ha battuto nell’ultimo scontro diretto risalente al Masters 1000 di Shanghai del 2025. Una vittoria contro il francese permetterebbe al russo di conquistare quello che sarebbe solamente il secondo ottavo di finale a livello slam nelle ultime due stagioni.

Shelton soffre ma batte Hurkacz

Altra vittoria sofferta allo US Open per Shelton, che dopo la vittoria in rimonta all’esordio contro Tallon Griekspoor ha avuto la meglio su Hurkacz in quattro set. Una vittoria che all’inizio sembrava anche poter arrivare in maniera agevole, con Ben che si era portato rapidamente avanti di un set e un break. Persa la battuta anche nel secondo parziale il polacco ha però alzato nettamente l’asticella, iniziando a rispondere con maggiore regolarità e ottenendo l’immediato contro break, strappando poi nuovamente la battuta allo statunitense nel dodicesimo game e riportando così il risultato in parità.

Il terzo set si rivela il parziale più equilibrato, con una sola palla break offerta da Hurkacz e Shelton che poi si aggiudica il set al tie-break. Nel quarto le chance di break sono invece tante da una parte e dall’altra, con il polacco che però tracolla nel dodicesimo game, mandando largo un dritto al primo match point in favore di Ben, che vola così al terzo turno dello US Open dove affronterà il vincitore della sfida tra Luca Van Assche e Denis Shapovalov.

Jodar salvato dalla pioggia

Classica giornata no per Jodar, subito fuori dallo US Open. Lo spagnolo ha infatti subito la prima eliminazione all’esordio in uno slam in carriera nel debutto a New York contro Bu, assoluto dominatore dell’incontro vinto con il netto risultato di 6-2 6-1 6-1. A salvare Rafa non è bastata nemmeno l’interruzione per pioggia nel terzo set, anche se rimane la sensazione che questo crollo di Jodar possa essere dovuto anche a una condizione fisica non ottimale.