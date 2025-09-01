US Open: “Sinner favorito ma…”, Wilander evidenzia il problema di Jannik. Alcaraz si prende la sua rivincita

Per Wilander i problemi al servizio stanno limitando Sinner, che deve alzare il proprio livello se vuole vincere lo US Open. Intanto Alcaraz si prende la sua rivincita su chi lo accusava di non essere continuo

Jannik Sinner è approdato agli ottavi di finale dello US Open battendo in serie Vit Kopriva, Alexei Popyrin e Denis Shapovalov, pur senza più di tanto impressionare. Molti si aspettavano dal n°1 al mondo un cammino più netto e perentorio, invece l’altoatesino, soprattutto contro il canadese, ha evidenziato alcuni problemi a livello di gioco, specialmente al servizio, fondamentale che sta un po’ tradendo l’altoatesino. Di questo si è reso conto anche Mats Wilander, che in un’intervista rilasciata a Ubaldo Scanagatta per Ubitennis ha spiegato come l’azzurro debba alzare il proprio livello a partire già dall’insidiosa sfida contro Alexander Bublik per riuscire a confermarsi campione a New York.

Wilander: “Sinner non ha ancora giocato il suo miglior tennis”

Un solo set perso nei primi tre incontri non è certamente una tragedia. Eppure il livello messo in mostra da Jannik Sinner in queste prime uscite allo US Open ha fatto scattare un piccolo campanello d’allarme, soprattutto per quanto riguarda il servizio, il cui apporto è finora mancato al n°1 ATP.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Della stessa idea è anche Mats Wilander, che a Ubitennis ha spiegato come secondo lui il servizio sia attualmente un problema per Sinner, che per continuare la sua difesa al titolo allo US Open dovrà certamente mostrare il suo miglior tennis: “Bublik è sicuramente molto pericoloso. Penso che Jannik Sinner non abbia ancora giocato il suo miglior tennis. Sembra che il servizio sia un po’ un problema. Quindi penso che migliorerà e che dovrà migliorare, perché Bublik sta giocando in maniera incredibile. Credo anche che Bublik adesso creda davvero di poter battere Sinner”.

Wilander: “Sinner favorito ma deve alzare il livello”

Nonostante questo Sinner rimane il favorito principale per vincere lo US Open, anche se per farcela dovrà necessariamente alzare il proprio livello e tornare agli standard ai quali ci ha abituato: “Sarà un match molto duro, ma Sinner resta comunque il mio favorito per vincere il trofeo, anche se non per come sta giocando adesso. Deve alzare un po’ il livello per vincere il torneo”.

Alcaraz si prende la sua rivincita

Intanto chi sta convincendo alla grande sotto ogni punto di vista è proprio il rivale di Sinner, Carlos Alcaraz, il quale sogna di tornare numero 1. Un traguardo ormai sempre più vicino per lo spagnolo grazie agli ottimi risultati ottenuti in un 2025 praticamente perfetto e che hanno permesso a Carlitos di prendersi una sua piccola rivincita in conferenza stampa su coloro che lo accusavano di non essere abbastanza costante: “Molte persone hanno detto che non sono costante come dovrei. Ma allo stesso tempo, il fatto di aver raggiunto 11 quarti di finale negli ultimi 12 tornei è una statistica bella da vedere per me, perché mi dimostrano che sto ottenendo grandi risultati nei tornei più importanti. Ovviamente, a volte sono molto severo con me stesso: penso che i quarti di finale non siano abbastanza, a volte nemmeno le semifinali lo sono. Si è parlato molto del fatto che dovrei essere più costante, giocare meglio le partite, e via dicendo”.