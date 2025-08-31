US Open, Sinner: lo scatto rubato del telefono scatena il gossip su Laila Hasanovic, il dubbio dei tifosi

Jannik re del tennis ma pure del gossip: è bastata un'immagine per alimentare il chiacchiericcio social. Fine della corsa per l'ex Kalinskaya, battuta ancora una volta da Swiatek

Re del tennis, ma pure del gossip. Sinner è sotto la lente di tifosi e paparazzi, sempre. E così basta uno scatto rubato del suo smartphone, per giunto pochi istanti prima di un incontro decisivo dello US Open, per alimentare voci e chiacchiericci. “È lei o non è lei? Certo che è lei”: il web sentenzia, il volto che fa da sfondo al telefono del numero uno è proprio quello della (presunta) fidanzata Laila Hasanovic. Ma ai fan è sorto più di un dubbio.

Sinner alimenta il gossip: lo scatto virale

Pochi secondi, e via al gossip più sfrenato. Le telecamere di SuperTennis hanno catturato Sinner mentre smanettava col telefono prima di entrare in campo per la sfida del terzo turno dello US Open contro Denis Shapovalov, che si è rivelata molto più complicata del previsto. Quell’immagine è diventata immediatamente virale per un motivo: sullo sfondo dello smartphone di Jannik, infatti, campeggia il volto di una splendida ragazza.

Il giallo – sulla rete – è stato risolto subito: nessuna tresca, è Laila Hasanovic, la modella che ha fatto capitolare il tennista che da 64 settimane è in vetta alla cima della classifica ATP. Del resto, è stato proprio l’altoatesino a confessarlo alla vigilia dell’ultimo Slam stagionale: “Sono innamorato”.

La fidanzata Laila Hasanovic sempre con Jannik

Riservato com’è, Sinner non è certo uscito allo scoperto sul nome della donna che ha rubato il suo cuore. Ma tutti gli indizi portano alla 25enne top model danese Laila Hasanovic, ex fidanzata di Mick Schumacher – figlio della leggenda della Formula 1 Michael -, che ha incantato sul prestigioso red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, dove ha partecipato alla proiezione dell’ultimo film di Paolo Sorrentino, ‘La Grazia’.

Lei in Italia, lui a battagliare sul cemento di Flushing Meadows per difendere il primato dall’assalto di Alcaraz. Eppure sempre insieme, anche grazie a una scatto. Che magari ha dato la carica a Sinner per reagire all’avvio da incubo contro Shapovalov.

Le difficoltà del numero 1 e il dubbio dei tifosi

Sono servite più di tre ore per avere la meglio sul canadese e conquistare l’accesso agli ottavi di finale del Major, dove sfiderà l’insidioso Bublik. Dopo aver concesso il primo set all’avversario, i tifosi si sono scatenati sui social. E c’è chi ha trovato proprio in quello sfondo il possibile motivo dell’inizio balbettante di Sinner.

“Palesemente stava litigando con la fidanzata prima del match, altrimenti non si spiega l’atteggiamento che ha avuto fino allo 0-3 del terzo” scrive Zaira su X. Non è l’unica utente a scriverlo sul web, ma la maggior parte dei sostenitori del rosso di San Candido sottolinea, invece, il suo lato romantico finora celato appunto dalla riservatezza che lo ha sempre contraddistinto fuori dal campo.

Kalinskaya giù: l’ex di Sinner eliminata

Fine della corsa: Anna Kalinskaya, ex di Sinner, saluta l’US Open dopo essere stata sconfitta da Iga Swiatek. Che l’aveva già battuta nel precedente torneo di Cincinnati.

Per la russa l’avventura negli States si chiude quindi al terzo turno, mentre il cammino di Jannik prosegue agli ottavi contro Bublik, che lo ha battuto nell’ultimo confronto andato in scena ad Halle, in Germania.