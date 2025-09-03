US Open, Paolini-Errani da impazzire: è semifinale. Drake "maledice" Sinner, che gufata in favore di Alcaraz

Dopo il trionfo nel misto Errani raggiunge la semifinale nel doppio femminile in coppia con Paolini, mentre la strada di Sinner verso il bis allo US Open viene "complicata" dalla gufata del rapper Drake

In attesa del derby tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti l’Italia si gode la semifinale raggiunta da Sara Errani e Jasmine Paolini, arrivate tra le migliori quattro coppie del torneo di femminile grazie al successo in due set su Asia Muhammad e Demi Schuurs. Nel frattempo il celebre rapper statunitense Drake ha deciso di puntare forte sul successo del n°1 allo US Open, ma questa è più una buona notizia per Carlos Alcaraz che per l’azzurro.

Paolini ed Errani in semifinale allo US Open

Dopo aver vinto il torneo di doppio misto l’Italia è già certa di avere dei propri rappresentanti in altre due semifinali dello US Open. In attesa del derby tra Sinner e Musetti nel tabellone maschile che decreterà chi tra i due sarà il semifinalista nel singolare maschile, Errani e Paolini hanno strappato il pass per entrare tra le migliori quattro coppie di doppio femminile dello slam statunitense grazie alla vittoria in due set (6-1 7-6) su Muhammad e Schuurs, che dopo un primo set senza storie hanno messo parecchio in difficoltà le azzurre nel secondo. L’ultimo ostacolo verso la finale per Errani e Paolini è rappresentato da Gabriela Dabrowski ed Erin Routliffe, che hanno battuto le italiane nell’unico precedente alle WTA Finals della passata stagione.

Drake scommette forte su Sinner

Entra sempre più nel vivo anche il torneo di singolare maschile, dove Alcaraz ha già strappato il pass per la semifinale. Per scoprire se riuscirà a emulare Carlos Sinner dovrà battere Lorenzo Musetti nell’atteso derby tutto italiano. Intanto c’è però chi sta già scommettendo (e forte) sul trionfo bis di Jannik allo US Open. Il celebre rapper statunitense Drake ha infatti puntato ben 300mila dollari alla conquista del titolo da parte di Sinner. Una giocata certamente non frutto del caso, ma comunque rischiosa, e che potrebbe pagare la bellezza di 507mila dollari al cantante.

Ma non è una buona notizia per Jannik, Alcaraz ci spera

Purtroppo però la scommessa di Drake non è stata accolta con piacere dai tifosi italiani. Per quanto questa giocata sia certamente di un attestato di stima nei confronti di Sinner, la cosiddetta “Drake curse” preoccupa e non poco i fan del n°1 ATP. Questa infatti non è la prima giocata spinta del rapper, che in passato ha perso parecchie scommesse, come quando nel 2022 scommise mezzo milione di dollari sul Barcellona nel Clasico poi vinto dal Real Madrid, o i 355mila sul trionfo di Mike Tyson su Jake Paul e i 210mila su Taylor Fritz proprio contro Jannik l’anno scorso allo US Open. Insomma, Sinner certamente farà di tutto per spezzare la maledizione di Drake, mentre Alcaraz spera che questa coincidenza continui il più a lungo possibile.

