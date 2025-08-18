Us Open, Sinner nel doppio misto ha trovato come sostituire Navarro: ci sarà la Siniakova

Jannik, impegnato stasera nella finale di Cincinnati contro Alcaraz, ha trovato una nuova partner per New York. Anche Paolini costretta a dare forfait: con chi giocherà Musetti

Tra Cincinnati e New York. Sinner è concentratissimo sulla finali del Masters 1000 in programma stasera contro Alcaraz, ma nello stesso tempo ha dovuto trovato una nuova partner per il doppio misto degli US Open in seguito al forfait di Navarro. E la ricerca è andata anche oltre le aspettative, perché sarà affiancato da Katarina Siniakova.

Us Open: Sinner ce l’ha fatta, giocherà con la Siniakova

Il numero uno al mondo aveva tempo fino a ieri sera per rimpiazzare Navarro e partecipare al torneo del doppio misto che andrà a Flushing Meadows martedì 19 e mercoledì 20 con in palio un montepremi da urlo da un milione di euro. Missione compiuta: nonostante la finalissima di Cincinnati contro Alcaraz (prendete nota: si gioca stasera, lunedì 18 agosto, alle 21:00 italiane), Sinner è riuscito a sostituire Emma Navarro con una tennista ancora più forte: Katarina Siniakova.

Ventinove anni, ceca, è una delle più forti doppiste che ci sono nel femminile come certificato dai 30 titoli accumulati nell’arco della sua carriera. La ciliegina sulla torta è rappresentata dalla medaglia d’oro conquistata proprio nel doppio misto ai Giochi di Parigi 2024: insomma, un’ottima compagna per Jannik.

Perché l’azzurro è stato scaricato da Navarro

Essere scaricati nel giorno del proprio compleanno non è mai piacevole. Ma può capitare anche ai migliori, anzi al migliore. Già, Sinner è stato mollato da Navarro due giorni fa, quando ha spento 24 candeline.

L’americana ha deciso di rinunciare al torneo del doppio misto per volare in Messico e partecipare al WTA 500 di Monterrey: un forfait che ha spiazzato l’altoatesino ma soprattutto gli organizzatori, che hanno seriamente rischiato di dover fare a meno del numero uno al mondo. Sarebbe stata un’assenza pesantissima per la credibilità del torneo.

Rinuncia anche Paolini: chi giocherà con Musetti

Anche Jasmine Paolini è stata costretta ad alzare bandiera bianca, lasciando al palo Lorenzo Musetti. Ma la rinuncia al doppio misto della 29enne di Castelnuovo di Garfagnana è giustificata dalla straordinaria cavalcata compiuta a Cincinnati che l’ha portata fino all’ultimo atto: stasera, non prima della mezzanotte, scenderà in campo contro Iga Swiatek.

Un lunedì di fuoco per l’Italia, che può piazzare una doppietta da sogno. Muso farà coppia con la 23enne americana Caty McNally: al primo turno i due se la vedranno contro Naomi Osaka e Gael Monfils. Confermatissimi, invece, Sara Errani e Andrea Vavassori, che l’anno scorso vinsero superando Taylor Townsend e Donald Young.