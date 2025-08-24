Sinner, allo scoperto su Laila Hasanovic: “Sono innamorato”. Poi l’ammissione sul numero 1 e il nuovo hobby

Durante un'intervista in occasione dell'evento di uno dei suoi sponsor Sinner ha parlato delle sue condizioni in vista dello US Open e del numero 1, rivelando però anche un dettaglio a sorpresa sulla sua vita amorosa

Giorni di preparazione in vista dell’esordio allo US Open per Jannik Sinner, che a New York va caccia di un bis storico che gli permetterebbe anche di rimanere n°1 ATP davanti a Carlos Alcaraz. I tornei dello slam per l’altoatesino però non sono solo occasione per confrontarsi con i propri rivali sui palcoscenici più importanti al mondo, ma anche per prendere parte agli eventi organizzati dai suoi tanti sponsor.

Come quello organizzato dalle crociere Explora Journeys – di cui è diventato ambasciatore – al locare The Core di New York venerdì sera, durante il quale ha risposto alle domande di alcune giornaliste, tra cui una del Corriere della Sera, che ha riportato le risposte di Jannik, compresa una certamente sorprendente – per come abbiamo imparato a conoscerlo – sulla sua vita privata: “Sì, sono innamorato”.

Sinner, il virus di Cincinnati è alle spalle

Il ritorno agli allenamenti con la sua solita alta intensità – e col sorriso – ci aveva già trasmesso ottime sensazioni sulle condizioni di Jannik Sinner in vista dello US Open dopo il virus che l’aveva bloccato a Cincinnati. A sciogliere anche gli ultimi dubbi ci ha però pensato lo stesso n°1, che ha ammesso come ormai sia tutto alle spalle e non ci sia alcunché da temere: “Sto bene, oggi è il primo giorno dove sto di nuovo bene. Dove tutte le cose vanno bene. Abbiamo fatto qua due allenamenti tra oggi e ieri, quindi sta andando tutto verso la direzione giusta”.

Sinner: “Non penso mai al fatto di essere n°1”

Allo US Open Sinner si giocherà anche la vetta del ranking con Carlos Alcaraz, che potrebbe interrompere il regno di Jannik che dura da oltre un anno. Il pensiero di essere n°1 non sembra però tormentare l’altoatesino, che ha ammesso di non pensarci: “No, non penso mai di essere il n°1 perché penso di essere sempre stata una persona umile e non mi piace dire ‘sono il numero uno al mondo’. Posso dire che sono un giocatore forte, però credo che si diventa numero uno non solo in campo da tennis ma per come gestisci le cose fuori dal campo, come ti comporti. Il tennis è importante, è la mia vita, ma è piccolo, non è tutto, e quando hai 35-40 anni il gioco finisce e poi devi anche decidere cosa fare dopo”.

Il nuovo hobby di Jannik e la rivelazione sulla vita privata: “Sono innamorato”

Nel corso dell’evento Jannik ha anche svelato il nuovo hobby che lo aiuta a staccare dal tennis e rilassarsi la sera: “Mi sono appassionato ai Lego, moltissimo. Di sera, per esempio, costruisco con i Lego. Qui a New York c’è un negozio di Lego molto vicino al mio hotel. Perciò ci sono andato, ho comprato una Porsche. E l’ho finita in un giorno, in cinque ore. Allora ho pensato: me ne serve una più grande. Metto su la musica e penso ad altro. Quando sei un tennista o un atleta, hai così tanti pensieri nella testa, e anche pressioni. Tutto il tempo. E quindi di sera mi piace”.

Spazio anche per qualche domanda sulla sua vita privata, con Sinner che – rimanendo discreto come lo abbiamo sempre conosciuto – ha comunque svelato un dettaglio non da poco quando una giornalista gli ha chiesto se fosse innamorato: “Sì, sono innamorato, ma della vita privata non parliamo”. Una risposta che – salvo sorprese e nuovi flirt del n°1 al mondo – lascia immaginare come la frequentazione con la modella Laila Hasanovic stia procedendo al meglio, per la serenità e la felicità di Jannik. E chissà se anche quest’anno in caso di trionfo assisteremo a un caloroso bacio celebrativo.