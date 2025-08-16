US Open, Sinner sedotto e abbandonato da Emma Navarro: l'americana molla Jannik e si ritira dal doppio misto

La tennista statunitense ha deciso di giocare a Monterrey, salta dunque la discussa partnership col numero 1: che ora ha poco tempo per trovare una nuova partner.

Se ne era scritto a lungo, qualcuno aveva addirittura azzardato che ci fosse del tenero tra i due, qualcun altro invece aveva malignato sui milioncini sganciati da papà Ben, il boss del torneo di Cincinnati, perché la figlia Emma disputasse il torneo del doppio misto degli US Open – una tamarrata senza precedenti, con regole astruse ed entry list fuori da ogni logica – nientemeno che col numero 1 del tennis mondiale: Jannik Sinner. Com’è andata a finire? Che la “strana coppia” questo torneo di doppio misto a Flushing Meadows non lo giocherà. A ritirarsi, sorprendentemente, è stata proprio Emma Navarro.

US Open, Emma Navarro si ritira dal doppio misto

È stata una nota dell’ATP Tour a ufficializzare il clamoroso colpo di scena. “Emma Navarro, Paula Badosa e Tommy Paul si sono ritirati dall’evento (il doppio misto agli US Open, ndr), lasciando Jannik Sinner, Jack Draper e Jessica Pegula senza compagni di squadra”. Poco male per gli ultimi due, che hanno deciso in quattro e quattr’otto di giocare insieme, risolvendo il problema. Sinner, invece, dovrà decidere il da farsi. Rinunciare al torneo (e non sarebbe un dramma: quando mai Sinner ha giocato anche il doppio in uno Slam, soprattutto il doppio misto?) oppure cercare un’altra compagna? Tra l’altro, il tempo stringe: la deadline è fissata per le 14 di domenica 17 agosto.

Doppio misto con Paolini-Musetti: Sinner resta solo

Già naufragata una soluzione suggestiva, la coppia dei sogni con Jasmine Paolini, altra grande protagonista del tennis italiano, ma in rosa: la garfagnina, infatti, ha già annunciato la sua partecipazione al tabellone del doppio misto agli US Open in coppia con Lorenzo Musetti. Un’entrata in scena resa possibile dai ritiri di altre coppie, che hanno spalancato ai due toscani le porte del torneo. Tutto lascia presagire, dunque, che Sinner possa rinunciare a prendere parte a questa (ben remunerata) esibizione mascherata da show, essendosi spinto peraltro molto avanti a Cincinnati. E potrebbero seguirlo altri big: da Carlos Alcaraz a Iga Swiatek, pure loro bisognosi di un po’ di respiro dopo le fatiche nell’Ohio.

I dubbi sul ritiro di Navarro: “dettato” da Jannik?

Permane il mistero sull’uscita di scena di Emma Navarro, che pure avrebbe avuto un ritorno d’immagine non indifferente dalla partecipazione con Jannik Sinner a una ribalta tanto importante. La giocatrice prenderà parte al Monterrey Open della prossima settimana, senza “approfondire la conoscenza” col numero 1. I due, in fin dei conti, non si frequentavano prima, le prime parole insieme le hanno scambiate proprio a Cincinnati. E c’è chi sospetta: non è che il forfait di Emma Navarro sia stato dettato proprio dalla volontà di Sinner di prepararsi a fondo per New York dopo aver speso tante energie sotto il sole dell’Ohio?