US Open, Sinner torna a sorridere e ruba la scena a Djokovic: ma sui social Jannik è vittima di un nuovo complotto sul ritiro

L'allenamento con Comesana ci ha restituito un Sinner sorridente e carico in vista dell'inizio dello US Open, ma per alcuni la sua guarigione dal virus è stata troppo rapida per non destare sospetti

Da New York arrivano buone notizie per i tifosi italiani. Jannik Sinner è infatti sceso in campo per la prima sessione di allenamento sui campi dello US Open, mostrandosi sorridente e scambiando con la consueta intensità, lasciando intendere che il virus che lo ha costretto al ritiro dalla finale di Cincinnati è ormai smaltito. Per il n°1 al mondo anche qualche momento di rilassatezza in compagnia dei rivali Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Il rapido recupero dell’altoatesino ha però scatenato nuovamente gli hater di Sinner, che sui social hanno dato vita a un nuovo complotto sul suo ritiro da Cincinnati.

Le sensazioni sulle condizioni di Sinner

Dopo l’annuncio di Darren Cahill c’era grande curiosità attorno a Jannik Sinner per capire se sarebbe tornato effettivamente ad allenarsi e sulle sue condizioni dopo il virus che lo ha costretto a ritirarsi in finale a Cincinnati dopo appena 23’. Per la felicità dei suoi tifosi il n°1 al mondo è tornato in campo per scambiare con Francisco Comesana trasmettendo sensazioni incoraggianti sulla sua ripresa e mostrandosi sorridente, segnale che quanto successo in Ohio è ormai acqua passata.

Sinner ruba la scena a Djokovic

Forse proprio per quanto capitato a Cincinnati il pubblico newyorkese si è dimostrato molto caloroso nei confronti di Jannik, protagonista di continue ovazioni durante la partitella disputata contro Comesana. Nemmeno l’ingresso in campo di Novak Djokovic, la cui sessione con Alexander Zverev era prevista proprio dopo quella del n°1 ATP, ha spostato l’attenzione degli spettatori, che dopo aver accolto Nole con un applauso sono tornati a concentrarsi su Sinner, accompagnato da un boato mentre si preparava a uscire dallo stadio.

Il complotto degli hater di Jannik

Non tutti sembrano però essere felici del miglioramento delle condizioni di Sinner. Ci riferiamo ovviamente ai tanti hater dell’altoatesino spuntati a partire dall’uscita della notizia della positività al clostebol e che sembrano essere rimasti sorpresi dalla “rapida” guarigione di Jannik dal virus, tanto da dare vita a un nuovo complotto contro il n°1 al mondo dopo quello sorto in Spagna.

Secondo alcuni infatti Sinner a Cincinnati non è stato vittima di alcun virus o attacco influenzale, ma avrebbe deciso di ritirarsi dopo appena 23’ perché rischiava di fare una figuraccia contro Carlos Alcaraz, che si trovava al comando per 5-0 nel primo set (il come lo spagnolo sia giunto così facilmente a quel risultato nonostante tutti i loro precedenti siano sempre stati estremamente combattuti è una domanda che a quanto pare in loro non è mai sorta). Una teoria che dimostra semplicemente l’odio cieco di questi “appassionati” e la loro scarsa conoscenza di questo magnifico sport.