Sinner non delude e accede al terzo turno degli US Open. L’azzurro ha superato lo statunitense Svajda al termine di un match giocato a grande ritmo e vinto in quattro set.

Vinti i primi due set, l’azzurro ha perso il terzo set al tie-break prima di riprendere il controllo della partita e chiudere 6-4 al quarto. Nel terzo turno se la vedrà con il 35enne Monfils.

OMNISPORT | 03-09-2021 07:12