US Open, Sinner torna in campo con Comesana: Musetti tradisce Jannik, si allena con Alcaraz

Riposo finito per il numero 1 dopo il ritiro a Cincinnati: prima sessione sul cemento dell'Arthur Ashe contro l'argentino, proprio durante i sorteggi. E intanto Carlos e Lollo...

Riposo finito ed energie ritrovate: il numero 1 torna in campo. Dopo la grande paura di Cincinnati, i giramenti di testa e di stomaco e il conseguente, inevitabile ritiro nella finale contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ha tenuto fede al programma. Niente stress, nessuno sforzo fisico dopo il “quasi svenimento” di lunedì. Due giorni di relax assoluto, lontano dai campi e soprattutto dal sole cocente della torrida estate statunitense. A dargli una mano, indirettamente, anche il ciclone Erin che ha lambito perfino New York: col suo passaggio a distanza ha portato un po’ di refrigerio, a Jannik e a tutta la Grande Mela.

Sinner a New York, da Manhattan a Flushing Meadows

Dopo la passeggiata serale a Manhattan con Ferrara e Inserra (e non lontano da una bionda che ha movimentato le discussioni sui social), per Sinner è arrivato il momento di tornare in campo. Come nei campi dei circoletti, il suo team ha prenotato un’ora sull’Arthur Ashe, il campo centrale di Flushing Meadows, lo stesso che l’aveva visto trionfare un anno fa in finale su Taylor Fritz. Alle 12 locali, le 18 in Italia. Una sessione da condividere con Francisco Comesana, argentino che occupa la posizione numero 54 del ranking e che è reduce a sua volta da una delusione: l’eliminazione al primo turno del torneo ATP 250 di Winston-Salem.

Contro Comesana Jannik cerca risposte dopo Cincinnati

Forse non è casuale la scelta dell’orario: le 18, in contemporanea col sorteggio del tabellone degli US Open. Quasi un messaggio che Sinner, Vagnozzi, Cahill e tutto il team intendono dare al mondo del tennis: non importa contro chi dovrà giocare Jannik nel torneo, ci sarà tempo per pensare alle prossime sfide e ai possibili avversari. Per ora quel che conta è ritrovare immediatamente fiducia e sicurezza. Dalla sgambatura contro Comesana, Sinner può trovare le prime risposte agli interrogativi sulle sue condizioni sollevate dopo la conclusione choc dell’avventura nell’Ohio. Qualcuna, rassicurante, l’ha già fornita il suo coach.

Passaggio del testimone: Sinner dopo Alcaraz…e Musetti

Per una singolare coincidenza, la sessione congiunta di Sinner e Comesana cade proprio alla conclusione di quella che vede insieme, alle 17 italiane, Carlos Alcaraz e…Lorenzo Musetti. Già, il carrarino ha “tradito” Sinner con lo spagnolo, suo grande rivale per la vetta del ranking. Niente di personale, ovviamente: anche Lollo cerca risposte dopo una stagione sul cemento sin qui zeppa di delusioni e pasticci, che rischiano di compromettere la sua qualificazione alle ATP Finals. Tra gli altri big in campo diversi reduci dalla “baracconata” del doppio misto: Novak Djokovic, Sascha Zverev, Taylor Fritz e Ben Shelton. Per Flavio Cobolli sessione con Denis Shapovalov, per Jasmine Paolini invece lavoro congiunto con Lucia Bronzetti.