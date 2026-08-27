Svelati i tabelloni dei tornei di singolare dello US Open, con Alcaraz che sarà chiamato a una vera e propria impresa per confermarsi campione. Sonego, Musetti, Darderi e Cobolli pronti a fermare Zverev, mentre Berrettini sfida Wawrinka e Djokovic. Gauff più fortunata di Sabalenka e Rybakina

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Sorteggiati gli attesissimi tabelloni singolari dello US Open, dove uno sfortunato Carlos Alcaraz, inserito nella stessa metà di Arhur Fils, Ben Shelton e Novak Djokovic, sarà chiamato fin da subito a un cammino complicato per provare a difendere il titolo della passata stagione. Sorteggio a forti tinte azzurre per Alexander Zverev invece, che nel suo percorso potrebbe dover affrontare Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli.

Sorteggio da incubo per Alcaraz

Come se non bastasse l’assenza di oltre quattro mesi per via dell’infortunio al polso, a complicare ulteriormente i piani di difesa del titolo allo US Open per un Alcaraz ancora lontano dalla miglior condizione ci ha pensato anche un sorteggio tutt’altro che fortunato per lo spagnolo, chiamato ad affrontare avversari ostici sin dall’esordio. Al primo turno infatti Carlos se la dovrà vedere con Safiullin, che sul cemento (ma indoor) lo aveva già battuto nel 2023 e che a Wimbledon ha dimostrato di essere un avversario tutt’altro che semplice da affrontare sulle superfici veloci.

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Eventualmente poi Alcaraz dovrà battere Brooksby o Faria (altri due avversari tutt’altro che semplici) al secondo turno, il nostro Arnaldi al terzo e uno tra Bublik e Paul (che davanti al proprio pubblico potrebbe esaltarsi e che lo ha già battuto due volte in carriera). In caso di approdo ai quarti poi Carlos dovrà vedersela con due dei giocatori più in forma del momento, i recenti vincitori dei Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, ovvero Shelton o Fils. In semifinale invece gli avversari più probabili appaiono essere Djokovic e gli statunitensi Nakashima e Tiafoe (entrambi in gran forma), mentre in finale salvo sorprese il suo rivale sarà uno tra Zverev, Fritz, Auger-Aliassime e la rivelazione del 2026 Jodar.

Il possibile percorso di Alcaraz:

1° turno: Safiullin,

2° turno: Faria/Brooksby

3° turno: Arnaldi

Ottavi: Bublik/Paul

Quarti: Fils/Shelton

Semifinale: Djokovic/Nakashima/Tiafoe/Medvedev

Finale: Zverev/Jodar/Fritz/Auger-Aliassime

I sorteggi di Djokovic e Zverev

Ben più semplice appare invece il percorso di Zverev, che in caso di vittoria su Sonego all’esordio potrebbe trovare qualche difficoltà un po’ agli ottavi contro uno tra Darderi e Musetti e, soprattutto, ai quarti, dove potrebbe affrontare la rivelazione Jodar. In semifinale invece gli avversari più temibili sarebbero Auger-Aliassime, Cobolli, Fritz, Tien e Mensik, mentre in finale occhio oltre ad Alcaraz e Djokovic a Fils e Shelton.

Il possibile percorso di Zverev:

1° turno: Sonego

2° turno: Halys/Diaz Acosta

3° turno: Tabilo

Ottavi: Musetti/Darderi

Quarti: Jodar-Ruud/De Minar

Semifinale: Auger-Aliassime/Cobolli/Fritz/Tien/Mensik

Finale: Medvedev/Djokovic/Tiafoe/Shelton/Fils/Alcaraz

Sorteggio più complicato per Djokovic, che in caso di vittoria all’esordio potrebbe dover affrontare Berrettini al 2° turno, Nakashima (in grande spolvero tra Montreal e Cincinnati) agli ottavi, Tiafoe o Medvedev ai quarti e uno tra Alcaraz, Fils e Shelton in semifinale, con Zverev, Jodar, Fritz e Auger-Aliassime che invece sarebbero gli avversari più probabili nell’atto conclusivo.

Il possibile percorso di Djokovic:

1° turno: Navone

2° turno: Berrettini/Wawrinka

3° turno: Etcheverry/Landaluce

Ottavi: Nakashima/Rublev

Quarti: Medvedev/Tiafoe

Semifinale: Alcaraz/Fils/Shelton

Finale: Zverev/Jodar/Fritz/Auger-Aliassime

Il tabellone femminile

Nel tabellone femminile invece la campionessa in carica (ma in piena crisi) Sabalenka è stata inserita nella stessa metà di tabellone con Shnaider, Kostyuk, Noskova (tutte e tre nel suo quarto), Paolini, Svitolina, Muchova e Pegula, mentre la sua principale rivale per la vetta della classifica WTA Rybakina è stata estratta nel lato di Osaka, Bencic, Keys, Swiatek (tutte e quattro nel suo quarto), Anisimova, Andreeva e Gauff.

Gli italiani

Questi invece i sorteggi degli italiani allo US Open. Tra i più sfortunati senza dubbio Sonego, estratto al primo turno contro Zverev. Complicato anche l’esordio di Musetti, che dovrà vedersela con Arhur Fery, recente semifinalista a Wimbledon, ma che poi avrebbe buone chance di arrivare almeno agli ottavi contro Sascha. Turni abbordabili per Arnaldi (contro Duckworth) e Cobolli, che battuto Comesana dovrebbe poi battere Fritz agli ottavi, Auger-Aliassime, Tien o Mensik ai quarti e Zverev in semifinale. Più fortunati ancora Darderi e Bellucci, che esordiranno contro due giocatori provenienti dalle qualificazioni. Sfide invece affascinanti per Berrettini, che come a Wimbledon affronterà Wawrinka all’esordio e poi in caso Djokovic al 2° turno. A livello femminile invece Paolini debutterà contro Erjavec, ma già dal terzo turno contro Cirstea il cammino sarà tutto in salita per lei. Sfortunata invece Cocciaretto, che esordirà contro l’ostica Siniakova.

I primi turni degli italiani allo US Open