US Open, sulla strada di Paolini c'è una teenager che fa il tifo per Sinner e cerca vendetta: chi è Iva Jovic

Jasmine ritrova la 17enne californiana a cinque mesi dall'unico precedente a Indian Wells: le due si affronteranno al Louis Armstrong Stadium in occasione del secondo turno

Tocca di nuovo a Jasmine Paolini. Dopo il successo all’esordio contro Aiava, l’azzurra affronta la 17enne Iva Jovic nel secondo turno dello US Open. Classe 2007, è considerata uno dei talenti più promettenti del movimento tennistico americano e di recente ha confessato di sostenere Sinner nella rivalità con Alcaraz.

US Open, Paolini-Jovic: scontro generazionale

Suona strano, visto che Jasmine ha 29 anni. Ma Jovic, che occupa la posizione numero 73 del ranking WTA con un ruolino di marcia di 29 vittorie e 12 sconfitte, è la nuova speranza americana grazie a un talento già palesato l’anno scorso, quando riuscì a superare il primo turno dello US Open all’età di 16 anni.

Le due si affronteranno al Louis Armstrong Stadium oggi, mercoledì 27 agosto, quando in Italia le lancette dell’orologio segneranno l’1:00.

Chi è Iva Jovic: l’exploit a Cincinnati

Iva, figlia di genitori immigrati dalla Serbia, aveva solo 5 anni quando ha impugnato la racchetta per la prima volta. Da Torrence, in California, è partita la sua rapida scalata che l’ha ben presto portata a confrontarsi con le big del circuito. La vetrina con Paolini è frutto dell’ottimo cammino a Cincinnati, dove si è spinta fino al terzo turno togliendosi pure lo sfizio di mandare al tappeto la numero 23 al mondo Linda Noskova.

A New York, invece, ha esordito superando in due set Aliaksandra Sansovich: una vittoria che le ha spalancato le porte del secondo turno di uno Slam per la terza volta in questo 2025.

La teenager che preferisce Sinner ad Alcaraz

Avrà pure 17 anni, ma le idee sono già chiare. Del resto, Jovic non ha mai nascosto di avere due modelli, due fonti d’ispirazione: Djokovic e Sinner.

Nessun dubbio neppure sulla rivalità tra il numero uno del ranking ATP e Carlitos Alcaraz, che allo US Open ha la ghiotta chance di mettere la freccia sull’azzurro. “Questa rivalità mi diverte molto, ma Jannik è il mio preferito. Adoro come gioca, gli ruberei tutto”.

L’americana a caccia di vendetta

C’è un solo precedente tra Paolini e Jovic e risale allo scorso marzo, quando le due si sfidarono in occasione del secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells.

A spuntarla – non senza difficoltà – fu Jasmine, che s’impose in tre set col punteggio di 7-6 (3) 1-6 6-3. C’è da scommettere che anche questa volta Iva farà il possibile volta per complicare la vita alle 29enne di Castelnuovo di Garfagnana, che, invece, punta ad arrivare fino in fondo all’ultimo Slam della stagione.