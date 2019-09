Us Open, trionfa Nadal

Rafa Nadal ha conquistato gli Us Open 2019, trionfando per la quarta volta in carriera nello Slam statunitense. In finale lo spagnolo, che al turno precedente aveva sconfitto in tre set Matteo Berrettini, ha avuto la meglio sul russo Daniil Medvedev al termine di un match combattutissimo durato cinque set e quattro ore e cinquanta minuti. Parziali di 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4.

Per Nadal è il 19° Slam in carriera, a -1 dal record di Roger Federer, che a Flushing Meadows ha visto fermarsi la propria corsa ai quarti contro il bulgaro Dimitrov.



SPORTAL.IT | 09-09-2019 08:22