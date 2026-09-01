“Sapevo di Kyrgios e della cocaina”, la rivelazione di Tsitsipas: il duro attacco di Khachanov e dei fan di Sinner

Dopo la vittoria contro il francese Fils, il tennista greco ha parlato anche della positività di Kyrgios con una rivelazione sorprendente in conferenza stampa: “Non mi ha sorpreso la notizia”

Il caso Kyrgios continua a far discutere. Il tennista australiano è stato fermato per doping dopo la sua positività alla cocaina. Ma ora a far discutere agli US Open sono le parole di Stefanos Tsitsipas che rivela come la notizia non sia stata poi così sorprendente: “Mi stupisce che sia arrivata così tardi”.

La rivelazione di Tsitsipas in conferenza

Una delle sorprese del giorno agli US Open è stata senza dubbio la vittoria di Stefanos Tsitsipas ai danni del francese Arthur Fils. Il greco viene dall’anno più difficile della sua carriera che lo ha visto anche finire molto indietro nella classifica ATP e che ha portato alla separazione, forse definitiva, dal papà allenatore. Ma oltre a parlare del suo match d’esordio agli US Open il discorso nella conferenza dopo il suo match si sposta a sorpresa sul caso Kyrgios e le parole del greco fanno discutere: “Non so cosa diversi. Voglio essere completamente sincero, sapevo di questa cosa prima che arrivasse l’annuncio. Sapevo già tutto. Quando l’ho visto sui social medio, ho solo pensato “ecco”. Ma già me lo aspettavo. Non voglio provare a coprire qualcuno sui una cosa che so. Mi considero una brava persona con tutti ma di questi comportamenti avevo già sentito parlare nel tour. Quando l’ho visto, non mi ha sorpreso. Mi ha meravigliato che sia venuto fuori così tardi”.

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L’attacco di Khachanov

Sul caso Kyrgios e la sua positività alla cocaina nei giorni scorsi era arrivato il duro attacco anche del russo Kharen Khachanov che si è lanciato senza mezzi termini all’attacco del russo: “Anche quando non giocava gli piaceva sempre prendersela con la gente, scrivere cose su Twitter e così via. E ora tutto ciò gli si è ritorto contro. Alla fine si raccoglie ciò che si semina. Non solo non sono sorpreso ma in un certo senso non riesco nemmeno a provare troppa pietà. Alla fine è stata una sua scelta. L’anno scorso scriveva di Sinner e di altri colleghi dicendo che non avrebbe giocato in doppio con persone che facevano uso di sostanze dopanti. E guardate cosa è successo. Gli si è ritorto contro”.

Tsitsipas nel mirino dei fan di Sinner

Le parole di Tsitsipas su Kyrgios sono destinate a far discutere. Il greco ha rivelato solo ora la verità che sostiene di conoscere da tempo mentre l’australiano per mesi è andato avanti ad attaccare i suoi colleghi. Lo scorso anno Nick ha dato vita a una vera e propria campagna contro Sinner in particolare ma anche contro Iga Swiatek. E i fan del tennista italiano mettono nel mirino anche il greco per il suo silenzio fino a questo momento: “Confermare adesso che è un drogato lascia il tempo che trova. Sarebbe stato simpatico che lo avesse detto in tempi non sospetti mentre attaccava tutti i giorni Sinner”.