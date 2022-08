US Open, ufficiale la decisione su Novak Djokovic

25-08-2022 16:51

Adesso è ufficiale: Novak Djokovic non potrà prendere parte agli US Open, in programma dal 29 all’11 settembre. Il campione di Wimbledon in carica è costretto a dare forfait in quanto impossibilitato a entrare negli Stati Uniti a causa della sua mancata vaccinazione contro il Covid-19.

Queste le parole sui profili social di Novak Djokovic: “Purtroppo, questa volta non potrò viaggiare a New York per gli US Open. Grazie per i vostri messaggi di amore e sostegno. Buona fortuna ai miei amici giocatori! Mi manterrò in buona forma e in spirito positivo e aspetterò un’opportunità per competere di nuovo. A presto mondo del tennis!”.

Una brutta batosta per il 21 volte vincitore di Slam, che è già stato costretto a saltare gli Australian Open per la stessa ragione. Inoltre, gli US Open rischiano di perdere anche Nadal: la compagna incinta rischia l’operazione nelle prossime ore per una complicanza. Non ci sarà ovviamente Roger Federer, ancora out per infortunio. Insomma, per motivi diversi i big 3 potrebbero non disputare l’ultimo Slam dell’anno.