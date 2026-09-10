US Open, Zverev a una vittoria da Sinner nella Race: Sascha travolge Van De Zandschulp e sfida Khachanov. Bolelli-Vavassori ko

Zverev vince facile contro Van De Zandschulp e fa l'en plein di semifinali slam nel 2026, portandosi a una vittoria (su Khachanov) dal raggiungere Sinner in vetta alla Race ATP

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Alexander Zverev è un uomo in missione allo US Open, dove grazie alla facile vittoria su Botic van de Zandschulp è tornato in semifinale a distanza di cinque anni dall’ultima volta qui a New York. Ora per il tedesco ci sarà da affrontare Karen Khachanov in una sfida che oltre alla finale potrebbe permettergli di agganciare Jannik Sinner in testa alla Race ATP. Intanto l’Italia esce definitivamente di scena in seguito all’eliminazione di Simone Bolelli e Andrea Vavassori dal tabellone di doppio maschile.

Zverev batte Van De Zandschulp e trova Khachanov

Altra vittoria agevole per Zverev, che dopo le due tribolate vittorie nei primi due turni contro Sonego e Halys non ha più concesso un set ai propri avversari. Nulla ha potuto ha potuto Van De Zandschulp, che dopo un primo set perso subendo due break aveva provato a farsi pericoloso nel secondo, salvo poi crollare sul finire di parziale all’unica occasione offerta al tedesco che poi si è involato verso la vittoria conquistando il terzo set con tre break e chiudendo così il match sul risultato di 6-2 7-5 6-1. Sascha approda così in semifinale allo US Open, risultato che non raggiungeva dal 2021, dove affronterà Karen Khachanov, che ha sfruttato il ritiro di Alexander Blockx nel terzo set per conquistare la sua terza semifinale in carriera a livello slam.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Zverev a una vittoria da Sinner nella Race ATP

Con quella raggiunta allo US Open Zverev è anche riuscito a raggiungere la semifinale in tutti i tornei dello slam in una singola stagione, un’impresa che lo rende il giocatore col miglior rendimento (anche per via degli infortuni altrui) nei Major nel 2026 e che ovviamente si riflette anche in classifica, dove Sascha continua ad accorciare su Sinner. Inoltre battendo Khachanov (come è probabile che sarà) e conquistando la sua terza finale slam consecutiva dopo quella del Roland Garros (vinta contro Cobolli) e quella di Wimbledon (persa proprio contro Sinner) Sascha aggancerebbe Jannik in vetta alla Race ATP con 7950 punti.

L’Italia saluta lo US Open, eliminati anche Bolelli e Vavassori

Contrariamente alle scorse due finali Slam allo US Open Zverev è certo di non affrontare alcun italiano essendo tutti stati eliminati entro gli ottavi di finale dal tabellone maschile singolare. Al nostro movimento non è andata bene purtroppo nemmeno negli altri tabelloni, con gli ultimi baluardi Bolelli e Vavassori battuti da Christian Harrison e Neal Skupski eliminati ai quarti nel doppio. Un risultato che paragonato a quelli raggiunti negli ultimi anni a livello slam appare deludente, ma che in realtà ci ricorda quanto bene ci hanno abituato i nostri fenomeni della racchetta.