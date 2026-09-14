Zverev conquista lo US Open e si laurea re degli Slam nel 2026, raggiungendo il numero di titoli vinti da Sinner e Alcaraz sommati. Shelton lotta ma senza la sua portafortuna Trinity Rodman crolla in quattro set

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A sei anni di distanza da quella tragica prima finale slam della sua carriera, Alexander Zverev ha finalmente conquistato lo US Open. Un titolo vinto in maniera perentoria in finale contro Ben Shelton e un pubblico molto schierato e non troppo educato. Grazie al secondo Major della sua carriera il tedesco avvicina anche il sogno di diventare numero 1 scavalcando Jannik Sinner nella Race ATP.

Zverev conquista lo US Open

Ci si attendeva una finale equilibrata, ma così è stato solo a tratti a New York. Complice un po’ di emozione per la sua prima finale slam, per di più davanti al proprio pubblico, Shelton infatti entra in campo molto compassato, permettendo a Zverev di indirizzare subito il primo set che conquista con un break all’inizio e uno alla fine del parziale. Nel secondo è sempre Sascha ad avere le redini del match in mano, ma contrariamente al primo Ben offre meno occasioni in risposta, riuscendo a spingersi fino al tie-break, dove trionfa il tedesco.

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Arrivati al terzo set il match subisce una svolta inattesa, con Zverev che inizia a calare la resa con la prima di servizio e ad accusare un po’ di stanchezza, finendo col farsi sorprendere da Shelton che – trascinato da un pubblico un po’ maleducato, che ogni volta che il tedesco sbagliava un servizio applaudiva e provava a infastidirlo – conquista il parziale con un break nel finale. Il periodo positivo di Ben dura però poco oltre, con Zverev che gli strappa subito la battuta e poi chiude l’incontro (senza nemmeno realizzare che la partita fosse finita al momento della concretizzazione del match point) facilmente col risultato di 6-3 7-6 5-7 6-2, conquistando lo US Open.

Zverev sorpassa Sinner nella Race ATP e avvicina il numero 1

Grazie a questa vittoria Zverev inoltre avvicina anche il proprio sogno di diventare numero 1. Il tedesco infatti, oltre ad aver recuperato la bellezza di 3200 punti su Sinner, ha scavalcato Jannik nella Race ATP (la classifica che tiene conto solamente dei risultati ottenuti in stagione), portandosi in testa (con 700 punti in più dell’azzurro) nella lotta virtuale per il numero 1 di fine anno.

Serata da incubo per Ben e Trinity

Se prima Ben aveva la sensazione che la sua dolce metà Trinity fosse la sua portafortuna, oggi forse ne avrà la certezza. Contrariamente ai turni precedenti infatti la figlia di Dennis Rodman oggi non è potuta essere al fianco di Shelton per tutto l’incontro, giungendo solamente a match concluso, essendo anche lei impegnata su un campo, da calcio nel suo caso, dove la sua squadra i Washington Spirit hanno ricevuto una dura lezione in casa dai Boston Legacy, vittoriosi per 3-0, risultato alla fine peggiore di quello ottenuto dal suo caro Ben.