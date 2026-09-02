Il primo turno tra Lorenzo Sonego e il vincitore del Roland Garros rischia di regalare una sorpresa clamorosa: Sascha vince in rimonta. Polemiche in Spagna per il match tra Alcaraz e Faria

Un vecchio adagio del tennis recita che i primi turni di uno slam sono sempre quelli più complicati. Ed è quello che hanno pensato in tanti guardando il match tra Lorenzo Sonego e Alexander Zverev, con la testa di serie numero 1 del torneo che deve rimontare e trovare la strada per il secondo turno degli US Open solo al quinto set. Mentre in Spagna già monta la polemica su Alcaraz.

Sonego a un passo dall’impresa

L’Italia ha sperato fino alla fine in una giornata da sogno. Agli US Open il primo turno continua a regalare grandi emozioni, ad aprire le danze in giornata era stato Flavio Cobolli che sotto di due set è stato capace di trovare una grande reazione e ribaltare il match contro l’argentino Comesaña. Poi è toccato a Mattia Bellucci e a Lorenzo Musetti timbrare il cartellino con due vittorie rispettivamente ai danni di Piros e di Arthur Fery. Mancava la ciliegina sulla torta ma Lorenzo Sonego si è fermato solo a un passo dall’impresa perdendo in cinque set contro la testa di serie numero 1 del torneo, Sascha Zverev, e arrivando a due punti dal successo.

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US Open: il tabellone completo

La reazione di Zverev

Quasi cinque ore di match, una vera e propria maratona. Zverev comincia il suo cammino a New York con un pericolo scampato, eppure il tedesco era partito nel migliore dei modi. Nel primo set trova il modo per togliere il servizio all’azzurro e indirizza subito bene la partita con un 6-4. Poi le cose si ribaltano, il piemontese mette in campo un tennis super aggressivo, vince il secondo parziale e cambia completamente l’inerzia. Il terzo è una vera e propria battaglia con Sascha che dà la sensazione di avere qualche crepa che diventa una voragine quando arriva il doppio fallo nel tiebreak che consente a Sonego di andare in vantaggio.

Da quel momento cambia l’atmosfera sul Centrale di New York con il pubblico che comincia a fare anche il tifo per il tennista azzurro che nel quarto arriva a due punti dal match. Zverev però riesce a trovare la reazione giusta, chiude il parziale e al quinto approfitta anche di un po’ di stanchezza di Sonego che si deve accontentare di un’impresa sfiorata.

Alcaraz-Faria, polemica in Spagna per l’orario

Le polemiche nel mondo del tennis sono spesso associate anche ai “calendari” che i tornei pubblicano giorno per giorno. E agli US Open a finire nel mirino è la scelta di programmare il secondo impegno di Carlos Alcaraz nella finestra serale. Lo spagnolo scenderà in campo contro il portoghese Faria nel secondo match serale in programma sull’Arthur Ashe, subito dopo la partita tra Aryna Sabalenka e Polina Iatchenko. Una decisione che in Spagna ha già generato polemiche. Dopo aver giocato molto presto al debutto, Carlos ora rischia di finire molto tardi nella notte americana, una situazione che ai giocatori non piace mai visto che complica i loro programmi e il recupero per i giorni successivi. Ma a comandare, come spesso accade, sono le esigenze televisive.