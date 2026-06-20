Usa-Australia, moviola: il Var fa arrabbiare i Socceroos, risse e polemiche, l’arbitro sviene nel recupero

La prova dell’arbitro Zwayer al Seattle Stadium analizzata ai raggi X, il fischietto tedesco ne ha ammoniti 7 e ha rischiato di non concludere la gara

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Dodici falli fischiati ai padroni di casa, 16 all’Australia, sette ammoniti, due rigori negati, un gol prima annullato e poi convalidato grazie all’intervento del Var e uno “svenimento” per il caldo e i crampi nel finale: è stata una serata tutt’altro che tranquilla per l’arbitro tedesco Zwayer al Seattle Stadium. Vediamo cosa è successo.

Usa-Australia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 7′ graziato Leckie per un fallo in netto ritardo su Adams, ci stava il giallo. All’11’ una goffa autorete di Cameron Burgess porta in vantaggio gli Usa. Il primo ammonito è Bos al 15′, per un intervento falloso su McKennie. Al 32′ ammonito Circati per un intervento scorretto su Tillman che lo stava superando sull’interno. Al 38′ scontro testa contro testa tra Freeman e Okon, il gioco si ferma perché entrambi restano a terra.

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Gol annullato e poi convalidato

Al 43′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Freeman è il più lesto a spingere in porta con la testa un pallone che si era impennato dopo la conclusione deviata di Desti I tifosi americani esultano, ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco. Il Var però richiama il direttore di gara, con il check che dura diversi secondi. Alla fine, l’arbitro convalida la rete, con le immagini che confermano come Freeman sia in realtà tenuto in gioco da Bos.

Nervosismo in campo

La partita si innervosisce. A centrocampo volano spintoni, con l’arbitro che deve intervenire per prevenire la rissa. Nella ripresa violenta testata tra Balogun e il parmense Circati. Primo cartellino per gli Usa a Robinson al 55′ per fallo su Italiano. Corner per l’Australia, Ream non è d’accordo e il Var gli dà ragione. All’ora di gioco iniziano a vedersi giocatori australiani con i crampi.

Due rigori negati

Proteste per due rigori negati: prima per un pallone inaspettato, il braccio di Berhalter non viene considerato punibile, poi Irankunda cade in area, un tocco di Richards c’è e rischia qualcosa ma l’arbitro lascia correre. A 2 minuti dal 90′ si allacciano Balogun e Souttar, si accendono gli animi, vengono ammoniti entrambi e anche Italiano che si inserisce nella contesa con toni non pacificanti andando a spingere un avversario: giallo anche per lui. Molti capannelli a ogni fischio, la sfida stava sfuggendo di mano all’arbitro proprio nelle battute conclusive. Al 93′ ammonito Richards che va a tamponare Irakund.

Crampi per l’arbitro

Prima della fine nei minuti di recupero l’arbitro ha accusato i crampi ed il caldo ed è crollato sull’erba. A soccorrerlo ed aiutarlo per primo un giocatore australiano, poi arrivano i soccorsi ufficiale, la panchina degli americani manda un medico, poi un addetto ed infine il quarto ufficiale che porta una boccetta. Zwayer lo beve tutto e subito si rialza. Finisce 2-0 per gli Usa.

Chi è l’arbitro Zwayer

Arbitro internazionale dal 2012, il 43enne tedesco Zwayer due anni fa ha diretto sette partite di Champions League, compresa la semifinale di ritorno tra Paris Saint-Germain e Arsenal, due partite di Europa League e una di Conference League e la finale di Europa League Tottenham-United, la sua seconda finale di una competizione UEFA come arbitro, dopo aver diretto la finale di Nations League del 2023 tra Croazia e Spagna. Nella passata stagione è stato designato per 5 gare di Champions e 3 di Europa League. Ha arbitrato anche quattro partite di EURO 2024, compresa la semifinale tra Inghilterra e Paesi Bassi.

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Kempter e Dietz con la messicana Garcia IV ufficiale, l’arbitro del match ha ammonito Bos, Circati, Robinson, Balogun, Souttar, Italiano, Richards.