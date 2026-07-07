La prova dell’arbitro Makhdameh allo stadio di Seattle nella gara degli ottavi del Mondiale analizzata ai raggi X, il fischietto giordano ha ammonito due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Due ammoniti, gara sempre sotto controllo e pochissime sbavature. Buona la prova dell’arbitro giordano Makhdameh nella sfida tra Usa e Belgio, che era stata caratterizzata dalle violente polemiche per la decisione della Fifa di cancellare la squalifica al bomber americano Balogun dopo la telefonata di Trump a Infantino. L’attaccante, tra l’altro, è stato tra i peggiori in campo. Vediamo cosa è successo allo stadio di Seattle.

Usa-Belgio, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 9′ il Belgio è già in gol: Raskin serve davanti alla porta De Ketelaere che insacca senza difficoltà. Al 20′ i Diavoli Rossi perdono Onana per inforunio, al suo posto entra Vanaken ed è proprio quest’ultimo a sporcare di testa una punizione di Tillman al 31′ che entra in porta per il pari degli Usa. L’equilibrio però dura poco: al 33′ il Belgio torna avanti con un colpo di testa imparabile ancora di De Ketelaere. Primo giallo al 35′, è per McKennie per un intervento scomposto.

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Cosa ha fatto Balogun

Balogun, forse scosso per tutte le polemiche di questi giorni, si fa vedere solo al 45′ con una girata che si perde sul fondo: fischiato corner per gli Stati Uniti, poi decisione modificata con la rimessa da fondo campo. Al 52′ tocco sospetto di Tielemans su Pulisic a ridosso dell’area, non c’è niente per l’arbitro. Al 57′ errore clamoroso da parte di Freese, che nel tentativo di rinviare si fa toccare la palla da De Ketelaere. La sfera carambola sui piedi di Vanaken che segna il gol del 3-1.

Il record di Lukaku

Al 69′ ammonito Tillman per aver fermato fallosamente la ripartenza diTielemans. Dopo essersi visto poco per tutta la gara all’82’ Balogun si invola in campo aperto e scarica il sinistro ma la conclusione è centrale e colpisce il portiere Courtois. Al 93′ segna Lukaku, che era entrato al 67′: destro violento dopo un errore della dfesa americana. Ottava rete per il bomber del Napoli in Coppa del Mondo, la terza in questa edizione: Big Rom è il primo giocatore della storia della competizione a segnare in quattro partite dopo aver iniziato le gare in panchina. Dopo 5′ di recupero finisce 4-1 per il Belgio che ai quarti affronterà la Spagna.

Chi è l’arbitro Makhdameh

Adham Makhadmeh è un arbitro di calcio internazionale giordano, nato a Irbid il 13 febbraio 1987 e con cittadinanza bosniaca. È diventato arbitro internazionale FIFA nel 2013. Makhadmeh arbitra per la prima volta in un Mondiale; all’inizio del torneo, ha diretto la partita tra Spagna e Capo Verde, terminata sorprendentemente 0-0. Nei sedicesimi di finale, ha arbitrato la vittoria per 2-1 dell’Inghilterra contro il Congo. A parte questa Coppa del Mondo, Makhadmeh non vanta una grande esperienza internazionale. Tuttavia, negli ultimi anni ha arbitrato diverse partite di qualificazione asiatiche per i Mondiali del 2022 e del 2026. In passato ha anche diretto un quarto di finale della Coppa Araba.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Alkalaf e Alroalle con IV uomo Atcho l’arbitro del match ha ammonito McKennie, Tillman.