La prova dell’arbitro Claus al San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara analizzata al microscopio, il fischietto brasiliano ha ammonito solo un giocatore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Deve ringraziare il Var per l’episodio più discusso del match ma l’arbitro brasiliano Claus nel complesso non ha demeritato al San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara. Un ammonito, un espulso e due gol annullati, vediamo cosa è successo.

Usa-Bosnia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 30′ McKennie verticalizza subito per Balogun che supera il difensore e segna ma il gol viene annullato: l’attaccante era davanti a tutti al momento dell’assist. Al 45′ Balogun si prende la rivincita. Pasticcio tra Radaric e Muharemovic la palla sfila e Balogun ne approfitta battendo Vasilij con un sinistro tra le gambe del portiere per poi dar sfogo alla sua esultanza alla LeBron James. Prima del riposo Balogun colpisce anche una traversa.

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Il rosso a Balogun

Ancora protagonista Balogun al 53′, ma stavolta in negativo: contendendo il pallone, è finito con il piede sulla caviglia di un avversario bosniaco. Inizialmente, il direttore di gara aveva fischiato solo il fallo. Tuttavia, dopo la revisione al VAR, Claus ha optato per l’espulsione, giudicando l’intervento da rosso diretto. Usa in 10 per quasi tutta la ripresa. La Bosnia ci crede ma al 79′ segnano ancora gli Usa: ripartenza con Tillman e McKennie, la palla arriva in area a Pulisic che però è in fuorigioco prima di spingere in porta. Rete annullata.

La magia di Tieleman

Primo giallo all’80’, è per Radeljic che stende Dest. All’82’ Tieleman chiude i giochi con una punizione perfetta che aggira la barriera e si insacca imparabilmente in rete. Dopo 10′ di recupero finisce 2-0 per i padroni di casa che agli ottavi affronteranno il Belgio.

Chi è l’arbitro Claus

Raphael Claus è un arbitro di calcio brasiliano, considerato uno dei direttori di gara più affermati e autorevoli a livello internazionale.Nato il 6 settembre 1979 a Santa Bárbara d’Oeste, ha intrapreso la carriera arbitrale dopo aver giocato a calcio a livello giovanile. È diventato arbitro internazionale FIFA nel 2015. Ha diretto partite in competizioni di altissimo livello, tra cui i Mondiali (selezionato già per il torneo del 2022 in Qatar) e diverse edizioni della Copa América.Esperienza nei Club: Arbitra regolarmente anche in Copa Libertadores. Ha debuttato in questi Mondiali in Spagna-Arabia.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Manis e Figuereido con l’argentino Herrera IV uomo, l’arbitro del match ha ammonito solo Radeljic.