Usa, McKennie non basta: De Ketelaere trascina il Belgio, McTominay ko e sirene arabe, tutte le amichevoli.

Amichevoli internazionali ricche di gol e indicazioni. Gli USA crollano nella ripresa contro una delle nazionali più in forma come il Belgio.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Gli Stati Uniti crollano nella ripresa e cedono 5-2 al Belgio in amichevole ad Atlanta. Non basta il gol iniziale di Weston McKennie per evitare la goleada. I Diavoli Rossi ribaltano tutto con qualità e cinismo offensivo. Protagonista assoluto l’atalantino Charles De Ketelaere, decisivo tra assist e gol. Nel quadro delle altre amichevoli spiccano anche le reti e i risultati dagli altri campi. Ecco il riepilogo generale di tutto quanto accaduto.

Belgio dominante: rimonta e goleada ad Atlanta

Gli USA partono meglio e trovano il vantaggio con Weston McKennie sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dando l’illusione di poter controllare il match. La squadra di Mauricio Pochettino regge per lunghi tratti del primo tempo, mostrando organizzazione e capacità di ripartenza. Il Belgio però cresce progressivamente, guidato dal ritorno di Kevin De Bruyne, fondamentale nella gestione del gioco.

Il pareggio arriva allo scadere della prima frazione con Zeno Debast, che cambia l’inerzia della gara. Da quel momento, la partita prende una direzione chiara a favore degli europei.

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De Ketelaere trascina, Lukebakio chiude i conti

Nella ripresa il Belgio dilaga approfittando delle difficoltà difensive degli americani. Vanno a segno Amadou Onana e Charles De Ketelaere, con quest’ultimo protagonista anche nella costruzione offensiva. L’attaccante dell’Atalanta agisce da falso nueve – complice anche la discussa assenza di Lukaku – e incide sia in rifinitura che in zona gol. Nel finale sale in cattedra Dodi Lukebakio, autore di una doppietta che vale la “manita”. Il gol di Patrick Agyemang serve solo a rendere meno pesante il passivo per la rappresentativa a stelle e strisce.

Le altre amichevoli: McTominay sconfitta e maxi offerta ricevuta

Non solo Atlanta: il quadro delle amichevoli internazionali offre diversi spunti interessanti. Il Giappone supera la Scozia con un gol nel finale, con Scott McTominay in campo fino al 71’. Occhio a cosa sta accadendo attorno al centrocampista del Napoli: mentre il club partenopeo lavora al suo rinnovo di contratto, ecco che spuntano sirene arabe con proposte folli a tanti zeri. A questo punto, la palla passerà al giocatore che dovrà confermare la sua volontà di restare alle pendici del Vesuvio o al contrario rimettere tutto in discussione.

Successo anche per il Senegal contro il Perù per 2-0, mentre San Marino cade in casa contro le Isole Faroe (1-2) nonostante il vantaggio iniziale. Spiccano inoltre le goleade di Costa d’Avorio e Burkina Faso, protagoniste con attacchi particolarmente prolifici rispettivamente contro Corea del Sud (priva di Kim e Son) e Guinea Bissau. Una giornata ricca di reti, insomma, che conferma l’importanza dei test in vista dei prossimi impegni internazionali.