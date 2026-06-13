Usa-Paraguay, moviola: che pasticcio arbitro-Var, ecco dov'era finito Pulisic, Pochettino come l'Olanda di Cruyff

La prova dell’arbitro Makkelie al Los Angeles Stadium di Inglewood analizzata ai raggi X, il fischietto olandese ha ammonito cinque giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un gol annullato giustamente, cinque ammoniti e una condotta senza troppi errori per l’arbitro Makkelie ma non sono mancate incomprensioni e polemiche con un caso in particolare che farà discutere. Vediamo cosa è successo.

Usa-Paraguay, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 10′, è per Cáceres dopo un fallo su Pulisic. Al 28′ segnano gli Usa: Pulisic allarga per Adams che a sua volta serve Balogun che segna ma l’attaccante del Milan era in fuorigioco, gol annullato. Passano 3′ e stavolta la rete è valida: Pulisic – in forma smagliante e ben lontano dalla versione deludente di questa stagione in rossonero – viene trovato in profondità e serve Balogun al centro dell’area che di prima insacca. Prima del riposo il gol del 3-0: Balogun viene servito da Tillman e col mancino insacca imparabilmente. Gara messa in ghiaccio già nel primo tempo. Negli Usa – che danno spettacolo con un calcio totale che ricorda l’Olanda dei tempi d’oro con Cruyff – brillla anche McKennie.

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Il giallo dello scambio di persona

Giallo al 53′: l’arbitro, Danny Makkelie, ha ammonito Adams, il difensore centrale statunitense, per un fallo su Almirón. Il problema è sorto alla ripresa del gioco dopo il fallo, quando l’arbitro è stato allertato dal VAR, dove si trovava Del Cerro Grande. Ciò che è accaduto in seguito ha generato notevole confusione. L’intervento del VAR è stato spiegato come un caso di scambio di persona, una delle situazioni in cui il VAR può chiamare l’arbitro.

Il fatto è che, dopo aver rivisto il video, la squadra arbitrale ha cambiato la propria decisione… modificando il cartellino mostrato al giocatore paraguaiano per presunta simulazione e assegnando un calcio di punizione agli Stati Uniti. Lo scambio di persona è un caso in cui si può solo verificare l’identità del colpevole. Ma non permette di cambiare la decisione tecnica, la spiegazione è che si può interrompere la partita con un cartellino giallo per scambio di persona. E l’hanno usata come giustificazione ma è un’interpretazione forzata del regolamento.

La trivela di Reyna

Al 59′ giallo perTyler Adams che scalcia Mauricio. Regolare al 73′ il gol di Mauricio Magalhães. Al 79′ ammonito Diego Gómez per un fallo su Tillman. All’88’ ammonito Álex Arce per un fallo ai danni di Giovanni Reyna. Al 93′ ammonito Alonso che ferma fallosamente una ripartenza. Al 98′ regolare il gol di Giovanni Reyna che con una spettacolare trivela fissa il risultato sul 4-1 finale.

Chi è l’arbitro Makkelie

Nato nella colonia di Curacao – isola dell’arcipelago caraibico – e poliziotto di professione, l’arbitro olandese Danny Makkelie è uno dei più affidabili in campo internazionale. Arbitro per vocazione (ha iniziato addirittura a 16 anni, debuttando tra i professionisti nel 2005, 22enne). La severità è uno dei suoi marchi di fabbrica: non tollera le proteste troppo accese ed è di manica larga coi cartellini: nel 2014 ne ha dispensati ben 13 in Ado Den Haag-Feyenoord, tutt’ora record assoluto per l’Eredivisie olandese. In Champions League ha debuttato il 21 ottobre 2014 (in Chelsea-Maribor). Makkelie ha diretto la finale di Europa League 2020 tra Siviglia e Inter (3-2 per gli andalusi). Oggi è un arbitro apprezzato dall’Uefa, nel 2016 però, è finito nell’occhio del ciclone per un calcio di rigore inesistente, che permise all’Ajax di pareggiare contro l’Utrecht allo scadere. Un rigore definito “uno scherzo” dall’ex fischietto van der Ende

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Steegstra e De Vries con il giapponese Araki IV uomo, lo spagnolo Del Cerro Grande al Var e Higler all’AVar, l’arbitro del match ha ammonito Caceres, Almiron, Tyler Adams, Gomez, Arce, Alonso.