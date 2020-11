Usain Bolt elogia Ronaldo: "Ora è più veloce di me"

Chi vincerebbe una gara di velocità tra Usain Bolt e Cristiano Ronaldo, ovvero due dei migliori atleti di questo secolo? Secondo il velocista giamaicano, sarebbe il portoghese.

In un’intervista a ‘Marca’, il recordman mondiale dei 100 e dei 200 metri ha affermato che vede Ronaldo come un super atleta e, complice l’allenamento quotidiano, potrebbe batterlo in una gara.n“Oggi vincerebbe sicuramente, anche perché continua a giocare. Lavora tutti i giorni, è un super atleta. Credo che ad oggi sarebbe più veloce di me”.

Bolt ha lasciato l’atletica nel 2017, dopo un terzo posto al Mondiale di Londra, per dedicarsi al calcio nell’estate 2018. Senza grande successo.

OMNISPORT | 14-11-2020 10:30