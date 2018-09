Usain Bolt imbattibile anche a gravità zero

Usain Bolt senza rivali anche a gravità zero. L’otto volte campione olimpico ha vinto una gara improvvisata con l’astronauta francese Jean-Francois Clervoy (CEO di Novespace) e l’interior designer Octave de Gaulle, svoltasi in assenza di gravità in uno speciale Airbus, modificato per l’occasione, durante il volo su Reims, in Francia. Il giamaicano ha avuto qualche problema allo sprint, dove ha mulinato le gambe per aria, ma poi ha fatto la differenza con la sua ampia falcata, mentre alle sue spalle l’esperto astronauta gattonava e il designer piroettava alla ricerca di un appiglio.

Bolt, visibilmente emozionato, ha detto di essersi sentito come un “bambino in un negozio di caramelle”.

SPORTAL.IT | 13-09-2018 15:50