Uzbekistan, Cannavaro si emoziona prima dell’esordio con la Colombia: "Qui Maradona fece la storia"

Occhi lucidi alla vigilia per l'ex capitano azzurro, pronto a fare il suo esordio allo stadio Azteca di Città del Messico: di fronte, i Cafeteros di James Rodriguez

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Il programma della prima giornata dei Mondiali 2026 si chiude dove tutto è iniziato. Nella meravigliosa cornice dell’iconico stadio Azteca di Città del Messico, l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro sfida l’ultima Colombia di James Rodriguez. Inserite nel girone K, completato dal Portogallo di Cristiano Ronaldo e dalla Repubblica Democratica del Congo, le due nazionali saranno protagoniste di quello che per molti è già uno scontro diretto per il secondo posto nel raggruppamento. Alla vigilia, l’ex capitano azzurro non ha certo nascosto la sua emozione per l’esordio da ct in una kermesse che ha vinto da calciatore nel 2006. Peraltro, muoverà i primi passi nella competizione in un tempio che ricorda le gesta di un mito come Diego Armando Maradona.

L’emozione di Cannavaro: “Qui Maradona ha fatto la storia”

L’attesa è finita. L’Uzbekistan è pronto a vivere la prima partita della sua storia in un Mondiale. L’emozione del gruppo squadra accompagnata dagli occhi lucidi di Fabio Cannavaro alla vigilia, con il commissario tecnico della nazionale asiatica che ha parlato in vista della sfida contro la Colombia, in programma allo storico stadio Azteca di Città del Messico, teatro di alcune delle pagine più iconiche del calcio mondiale.

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Durante la conferenza stampa pre-partita, l’ex capitano dell’Italia campione del mondo nel 2006 non ha nascosto il proprio coinvolgimento emotivo. Cannavaro ha ricordato il significato speciale dell’Azteca, impianto che ha ospitato le imprese di Diego Armando Maradona ai Mondiali del 1986. “Sono già stato in questo stadio; Maradona ha segnato qui i suoi gol più memorabili. Siamo entusiasti di giocare la nostra prima partita in questo stadio storico. Qui Maradona ha fatto la storia del calcio”, ha sottolineato il ct, evidenziando il privilegio di poter guidare una nazionale all’esordio in un contesto così prestigioso.

Per l’Uzbekistan si tratta di un traguardo storico, a prescindere da quale sarà il risultato al termine di questa fase a gironi. Dopo anni di tentativi e qualificazioni sfiorate, la selezione asiatica è riuscita a conquistare per la prima volta l’accesso alla Coppa del Mondo, diventando una delle grandi novità dell’edizione 2026. Dopo le polemiche che hanno accompagnato il suo arrivo in America, l’allenatore partenopeo ha invitato i suoi giocatori a vivere il momento senza paura, consapevoli dell’importanza dell’evento ma anche della necessità di esprimere il proprio calcio con serenità e coraggio: “Daremo il massimo per rendere orgoglioso l’Uzbekistan. Sarà una partita difficile e affronteremo un’ottima squadra con ottimi giocatori”, parola di Cannavaro.

Uzbekistan: Colombia avversario ostico

L’esordio, tuttavia, non sarà dei più semplici. Di fronte ci sarà una Colombia ricca di qualità ed esperienza internazionale. La formazione guidata da Néstor Lorenzo si presenta al Mondiale con grandi ambizioni dopo aver ritrovato competitività negli ultimi anni. I riflettori saranno puntati soprattutto su Luis Díaz e James Rodríguez, due dei giocatori più rappresentativi della nazionale sudamericana. Il talento del Bayern Monaco garantisce velocità e imprevedibilità sulla trequarti offensiva, mentre il fantasista ex Real Madrid (all’ultimo ballo in nazionale) continua a essere il leader tecnico della squadra.

Cannavaro, dal canto suo, si affiderà alla solidità difensiva e al talento di alcuni elementi emergenti come Abdukodir Khusanov, difensore del Manchester City considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio asiatico. Pupillo di Pep Guardiola. L’obiettivo dell’Uzbekistan sarà quello di sorprendere una delle favorite del gruppo K, insieme al Portogallo di Cristiano Ronaldo, e dimostrare di meritare il palcoscenico mondiale.

La sfida contro la Colombia, come ha sottolineato lo stesso Cannavaro alla vigilia, rappresenta molto più di una semplice partita: è il simbolo della crescita del calcio uzbeko e l’inizio di un’avventura destinata a restare nella memoria di un intero Paese. Per Cannavaro, che di Mondiali se ne intende, l’opportunità di viverne un altro da allenatore.