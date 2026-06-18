Uzbekistan-Colombia: Cannavaro si illude, Luis Diaz su tutti, il Var lo condanna nel recupero, due maxipapere dei portieri

I cafeteros sprecano troppo ma vincono 3-1 contro gli uzbeki al debutto in un Mondiale, decisivo con un assist e un gol il bomber del Bayern

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Ha esultato alzando le braccia e urlando, poi ha attraversato lentamente tutto il campo per andare ad abbracciare anche lui Fayzullaev, che era già stato travolto da tutti i compagni, che aveva realizzato il primo storico gol ai Mondiali dell’Uzbekistan. Per Fabio Cannavaro è stato l’unico vero momento di gioia in un debutto agrodolce: l’ha spuntata per 3-1 la Colombia, grande favorita, grazie alle giocate del suo uomo più atteso, l’attaccante del Bayern Luis Diaz e grazie al Var che ha negato in pieno recupero un rigore che sembrava esserci per un mani in area di Mojica, con l’arbitro che valuta non punibile il tocco, con la conferma del VAR tramite silent check. Luci e ombre per l’ex Napoli e Juve, Pallone d’oro nel 2006 vista la gara double face dei suoi: troppo difensivista per tutto il primo tempo l’Uzbekistan che pure per 40′ del primo tempo e per 5′ nel secondo ha sognato l’impresa, poi il finale arrembante, sfortunato e improduttivo che lascia però una certezza: l’Uzbekistan non è una Cenerentola.

Il record negativo dell’Uzbekistan

Nel primo tempo l’Uzbekistan è spettatore non protagonista: la squadra di Cannavaro è la prima a chiudere un primo tempo di questo Mondiale senza aver collezionato nemmeno un tocco nell’area avversaria. Troppo molle per mezzora la Colombia ma poi arriva la sveglia del suo uomo più atteso, Luis Diaz, che prima colpisce un palo e poi al 40′ serve un assist spettacolrre dalla trequarti sinistra per l’inserimento in area di Munoz che gira al volo con l’esterno destro, bucando sotto la traversa Yusupov. Si va al riposo sull’1-0.

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All’Azteca si scrive la storia

Nella ripresa all’Azteca, che fu teatro della Mano de Dios ma anche del gol del secolo di Maradona contro l’Inghilterra nell’86, si scrive una nuova pagina di storia. Arriva infatti il primo gol mondiale dell’Uzbekistan. Al primo tiro in porta della sua partita. Al 60′ Khamdamov pennella un cross dalla sinistra per Shomurodov, che sul secondo palo conclude al volo con il destro. Vargas commette un gravissimo errore respingendo il pallone sulla linea di porta, dove Fayzullaev è il più lesto di tutti e di testa firma l’1-1. Una maxipapera del portiere colombiano.

Torna allora in cattedra Luis Diaz e decide il match. Appena 5′ dopo la Colombia recupera alto il pallone: Puerta avanza fino alla trequarti e serve sulla sinistra il bomber del Bayern, che rientra sul destro e batte un non impeccabile Yusupov, riportando immediatamente avanti i sudamericani. Anche stavolta grandissime responsabilità del portiere.

La beffa finale

L’Uzbekistan capisce di non avere nulla da perdere e, complice il calo fisico degli avversari, prende in pugno la gara nell’ultimo quarto d’ora. Al 90′ Mozgovoy entra in area dalla zona di centro-sinistra, si sistema la palla sul destro e calcia a giro. La palla termina alta sopra l’incrocio dei pali. Al 93′ l’episodio chiave del rigore negato tra le proteste veementi di Shomurodov mentre Cannavaro rivolge sguardi velenosi al IV uomo. Prima del fischio finale arriva il 3-1 in contropiede firmato al 99′ da Campas. C’è tempo anche per una traversa di Karimov prima della fine. Dopo 10′ di recupero finisce 3-1 per la Colombia.

Cannavaro deluso

Laconico Cannavaro nelle interviste tv a fine gara: “Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo dato tutto ma questo è il livello dei Mondiali, forse meritavamo di più ma gli errori a questo livello li paghi”.