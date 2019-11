Vagnati conferma Semplici e parla di Petagna

Il direttore sportivo della Spal Davide Vagnati ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato del futuro di Andrea Petagna: "Per noi è un giocatore importantissimo, di straordinario impatto. Credo sia veramente difficile che a gennaio si muova, anche perché ci dobbiamo salvare. In entrata? Abbiamo una squadra con gente come Paloschi, Floccari, lo stesso Petagna e Kurtic. Un organico adeguato alla salvezza. Se ci sarà da intervenire, valuteremo con la proprietà. Ma crediamo nella nostra squadra".

Per quanto riguarda Semplici: "Leonardo fa parte del nostro progetto tecnico e non abbiamo mai pensato ad un avvicendamento. Dobbiamo fare tutti un esame di coscienza per quello che è il nostro valore. Tutti: dal direttore sportivo al fisioterapista. Dobbiamo dare qualcosa in più".

SPORTAL.IT | 13-11-2019 15:36