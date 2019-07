Vagnati rassicura i tifosi della Spal

Intervistato da 'Tuttomercatoweb', il direttore sportivo della Spal Davide Vagnati ha parlato del mercato dei ferraresi, che passerà da alcune cessioni senza però che la competitività della squadra venga compromessa.

Vagnati ha in particolare tenuto a parlare delle situazioni di Fares, per il quale si è parlato di uno scambio con il Torino che potrebbe riportare alla Spal Bonifazi, e Petagna: "Per Lazzari alla Lazio siamo a buon punto, ma non ci sono ancora le firme. Se partirà Manuel difficilmente ci priveremo di altri giocatori importanti, Fares e Petagna compresi. A meno che non arrivino offerte importantissime. Quando investimmo su Petagna ci presero per pazzi, ma abbiamo visto giusto”.

Possibili altre cessioni minori: "Anche Costa è un profilo con diverse richieste, oltre al Bari ci sono altre due-tre situazioni da valutare, ma noi non abbiamo l'esigenza di mandare via nessuno. Anche Schiattarella ha richieste, ma hanno dato tanto per la nostra causa, non è una necessità privarci di loro. È giusto si guardino intorno, ma non c’è fretta".

Brusca frenata per il passaggio di Antenucci al Bari: "Non mi pare ci sia un accordo tra Antenucci e il Bari. Indubbiamente il calciatore piace ai pugliesi, abbiamo dialogato con il club, ma il punto di incontro non è stato trovato e non è scontato che sia Bari la destinazione".



SPORTAL.IT | 04-07-2019 19:42