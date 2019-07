Valcareggi sicuro su Veretout: ecco dove andrà

Ogni estate durante il calciomercato c’è qualche trattativa che alla fine è talmente estenuante da diventare un tormentone. Può essere anche il caso di quella riguardante Jordan Veretout, centrocampista francese attualmente alla Fiorentina ma che avendo anche chiesto la cessione non rimarrà in terra toscana. A contenderselo ci sono tre big del calcio italiano, ovvero il Napoli, il Milan e la Roma. Il bollettino delle percentuali cambia ogni giorno e fra sorpassi e controsorpassi non è ancora chiaro chi riuscirà a prendere il calciatore ( tra l’altro secondo le statistiche è quello che con le sue imbeccate ha creato il maggior numero di occasioni da gol).

Il procuratore vede giallorosso – Il primo club a muoversi per Veretout è stato il Napoli ma adesso sembra maggiormente impegnato a condurre un altra difficile trattativa (De Laurentiis ha detto che il Real chiede troppo per James) quindi sembra che la spunterà qualcun’altro. Il procuratore Furio Valcareggi infatti è sicurissimo della cosa: “La priorità del Napoli è prendere James e un altro giocatore di qualità, che non è Veretout, che andrà alla Roma beffando anche il Milan”.

E l’argentino? – Valcareggi si è soffermato anche su uno dei casi spinosi di questa sessione di mercato, ovvero quella relativa al centravanti dell’Inter Mauro Icardi, che saluterà i nerazzurri: “Icardi poi a metà agosto costerà molto meno di ora. Quanto? Difficile dirlo. Di sicuro comunque cambierà squadra, perché Conte non lo vuole. Chi lo prende, fa l’affare”.

SPORTEVAI | 12-07-2019 10:26