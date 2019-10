Valdifiori, l'agente giustifica la Spal

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione 'Punto Nuovo Sport Show', l'agente Fifa Mario Giuffredi ha parlato della partita che attende il Napoli nel weekend, in casa della Spal:

“La Spal rispetto agli altri anni è più in difficoltà, ma c'è da dire che Fares e D'Alessandro si sono rotti il crociato e Di Francesco ha avuto sei mesi di stop per infortunio – le parole di Giuffredi, agente, tra gli altri, di Valdifiori, Mario Rui, Hysaj e Di Lorenzo – Quando ci sono queste difficoltà è normale che l'ambiente si incupisce. In casa loro creano problemi a tutti, hanno un bravo allenatore e giocano un bel calcio. Può creare problemi al Napoli.

Poi un parere sul Napoli e una secca bocciatura delle critiche a Di Lorenzo per la prestazione di Salisburgo: "Dal punto di vista offensivo il Napoli sta diventando molto produttivo, bisogna migliorare dal punto di vista difensivo, Di Lorenzo? I giornalisti creano queste situazioni. Una partita prima è il più forte d'Italia, quella dopo, in cui gioca in un ruolo non suo, è uno da prestazioni scadente".



SPORTAL.IT | 24-10-2019 15:07