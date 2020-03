Valencia, piove sul bagnato in vista dell'Atalanta

Piove sul bagnato in casa Valencia: Maxi Gomez si aggiunge alla lista già corposa di giocatori che non potranno prender parte al match di ritorno di Champions League contro l'Atalanta.

L'attaccante ha riportato una frattura del quinto metatarso del piede sinistro in occasione della sfida in Liga contro il Betis e dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. Secondo i media spagnoli resterà ai box per almeno due mesi.

Per la gara contro la Dea Albert Celades dovrà fare a meno anche di Rodrigo, Piccini, Mangala, Manu Vallejo, Garay e Coquelin.

SPORTAL.IT | 01-03-2020 16:32