Valencia-Torino, moviola: costa cara la svista dell’arbitro, c’è anche un gol annullato, la sorpresa di Zapata

Josè Luis Munuera, l’arbitro di Valencia-Torino, ha iniziato ad arbitrare nella Segunda División B nel 2010, nella Segunda División nel 2013 e nella Liga nel 2016. Ha esordito nel massimo campionato spagnolo il 22 agosto 2016, dirigendo l’incontro Celta Vigo-Leganés. Nel 2018 è stato inserito nelle liste della UEFA, e l’anno seguente in quelle della FIFA. Ha arbitrato la sua prima partita in una competizione UEFA il 1º agosto 2019. Classe ’83, di professione ristoratore. Vediamo come se l’è cavata ieri al Mestalla per il Trofeo Naranja.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Nel corso dei 90’ l’arbitro ha ammonito Anjorin, Raba, Casadei. Espulso Anjorin al 5′ st. Recupero 2′, 3′.

Valencia-Torino, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 24′ Gineitis libera davanti al portiere Adams che serve Aboukhlal che insacca ma il gol viene annullato per fuorigioco dello scozzese. Al 29′ fallo segnalato a centrocampo su una palla rubata in modo pulito da Anjorin, che si prende pure il giallo, che svista dell’arbitro e sarà pesantissima per quanto accadrà nel secondo tempo. Nella ripresa, infatti, col Valencia già avanti di due gol, viene espulso dopo soli 4′ Anjorin per un fallo inutile al limite dell’area di rigore, secondo giallo per lui. Al 12′ ammonito Raba. Al 27′ ammonito Casadei per un fallo precedente a centrocampo su cui era stato concesso il vantaggio. Da segnalare il debutto di Simeone nel secondo tempo e soprattutto il rientro in campo di Zapata, dopo il brutto infortunio dell’anno scorso, nei minuti finali. Finisce 3-0 per il Valencia.