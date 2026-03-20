Che cosa fa oggi la presunta nuova compagna dell'attore che ha segnato un nuovo record al botteghino e già era stato accostato all'imprenditrice ex modella

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Valentina Liguori è il personaggio su cui si concentra l’attenzione mediatica come mai prima, nonostante abbia goduto di una popolarità trasversale all’epoca delle sue esperienze televisive più celebri e del matrimonio con Gianluca Zambrotta, ex Milan e Juventus e pilastro della Nazionale. Le recenti immagini che la ritraggono la fotografano con Checco Zalone, autore e attore capace di smuovere gli incassi e dipingere l’italiano medio negli anni Duemila con il sarcasmo noto.

Valentina Liguori e la foto con Checco Zalone

L’imprenditrice, ex modella e opinionista televisiva, è stata intercettata già a San Valentino con Zalone a Roma in un locale capitolino. Le foto del magazine Chi sembrano confermare la frequentazione, almeno se non il sentimento.

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In verità, il settimanale Chi parla di “quotidianità consolidata”, dando così conferma ai rumors che si rincorrevano da più di un mese. Da qualche tempo, dopo lunghe relazioni, entrambi sono separati. Ma di che cosa si occupa, oggi, Valentina Liguori?

Chi è Valentina Liguori

Classe 1979, partenopea, Liguori si è trasferita presto al seguito del futuro marito, padre di suo figlio, dopo l’incontro al matrimonio che ha fatto scoccare la scintilla. Valentina ha continuato a fare la spola tra Roma e soprattutto Como, dove vive loro figlio Riccardo, nato nel 2012. Inoltre frequenta assiduamente anche Milano, per ragioni legate alle attività cresciute in questi anni.

L’ex modella e l’ex calciatore si sono incontrati vent’anni fa e più, si sono sposati nel 2004 dopo essersi conosciuti otto anni prima al matrimonio di Mauro Bressan, ex compagno di Zambrotta al Bari, che ha sposato una cugina proprio di Valentina.

La separazione di Checco Zalone

Zalone, invece, ha vissuto una lunga storia d’amore e di business con Mariangela Eboli, per anni amministratrice della loro società fino a quando l’attore e comico pugliese ma residente a Cernusco sul Naviglio non ha interrotto la relazione sentimentale e gestito diversamente i propri interessi. Rimane l’amore perfetto, incondizionato per le figlie.

E per il cinema, con il recente piccolo gioiello “Buen Camino” che ha fruttato ben 76 milioni al botteghino, diventando un caso, l’ennesimo, della produzione cinematografico di Zalone.

ANSA

Checco Zalone

Le attività di Liguori

Anche Valentina Liguori, tifosissima della Nazionale all’epoca di Euro2020 e non solo e simpatizzante del Napoli, dopo aver lavorato in qualità di modella ha iniziato un’attività da imprenditrice insieme con l’ex marito con un centro sportivo a Como, Eracle Sport Center. Un inizio da cui è partito molto.

Altra attività riguarda l’intesa imprenditoriale con Sara Peluso, moglie del calciatore Federico Peluso e Carla Barone, moglie dell’ex calciatore e ora allenatore, ha aperto la “Soccerpass events”, ramo della Soccerpass, applicazione che offre agli addetti ai lavori legati al mondo del calcio servizi utili, soprattutto quando cambiano città e organizza eventi di beneficenza, tra cui la Fondazione Cannavaro Ferrara. Infine, Valentina Liguori ha avuto anche un negozio di abbigliamento.