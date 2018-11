"Ho usato un termine improprio con leggerezza e mi spiace se è stato offensivo. Sicuramente non era mia intenzione, dato che quest'estate invece che andare a Ibiza sono stata in Austria in vacanza a vedere tra tante cose anche i campi di concentramento".

La cestista e modella Valentina Vignali, dopo l’infelice uscita sulla dieta, e le conseguenti proteste di numerosi followers, insieme a quelle di esponenti della comunità ebraica, ha chiesto scusa.

SPORTAL.IT | 12-11-2018 16:55