Valentina Vignali, comunicazione sconcertante in diretta

Gli amici, a detta sua, la chiamano “Vignali, solo verità”. E così sarà per la schiettezza e una certa spavalderia con cui Valentina Vignaliesterna ogni esperienza della propria vita, dalla malattia drammatica che ha affrontato alla dimensione sentimentale, nel corso di questo Grande Fratello versione d’Urso. La cestista, tra le protagonisteverbali ed emozionali di questa edizione numero 16, ha palesato la propria insofferenza nei confronti di Francesca Brambilla, rea di aver sedotto il suo (ex) fidanzato: il famoso giocatore di basket Stefano Laudoni.

Come ricordato nel corso della diretta dalla conduttrice, Barbara d’Urso, la Vignali ha fatto nome e cognome della ragazza di cui si reputava amica e di come abbia appreso del tradimento ai suoi danni. In un confessionale, Valentina aveva ricordato con sofferenza quanto accaduto e questo recente passato, accompagnandolo anche con una dichiarazione scioccante. Quanto accaduto non è stato affatto gradito dall’altra protagonista femminile, la quale ha deciso di far recapitare alla cestista una diffida attraverso il Grande Fratello.

La notizia non ha gettato nello sconforto la Vigna, la quale ha ironicamente cercato l’intesa con Francesca De André (altra diffidata del GF, che con l’aggiunta del caso Icardi sale a quota tre). Nulla di sconcertante, per la Vignali. Quasi preparata ad affrontare questo nuovo capitolo della sua esperienza nella casa più spiata della televisione italiana.

VIRGILIO SPORT | 24-04-2019 14:47