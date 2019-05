Valentina Vignali piace sempre meno: compleanno tra i dubbi

Valentina Vignali continua a dividere. Se c’è chi, attraverso il tool di Ninjalitics, ha mostrato come l’affezione del pubblico di Instagram nei confronti della cestista ed influencer sia in fase calante dall’altra parte la Vignanon mostra particolari cedimenti, a parte i dubbi che la avvolgono sul fidanzato.

Valentina ha festeggiato il suo compleanno all’interno della casa del Grande Fratello, lontana dalla famiglia e dal nuovo compagno Lorenzo Orlandi. Questo fotografo ha sostituito nel cuore della Vignali l’ex, Stefano Laudoni, di cui molto (forse troppo) ha parlato nel corso della sua permanenza nella casa guadagnandosi una querela.

Anche la lettera di sua madre, ricevuta proprio in occasione della sua festa non ha che alimentato i dubbi sulla solidità di una relazione che vive di scatti e post su Instagram.

Nell’ultima parte della missiva materna, si trova un passaggio al quanto ambiguo che allude alle inquietudini sentimentali della ragazza: ”Potrai trovare la tua felicità soltanto a fianco di un’altro cavallo ribelle sciolti insieme al galoppo nel vento”.

Lorenzo non si è ancora presentato in diretta e stenta a mostrarsi in questa ultima fase del reality a detta della Vigna, la quale non è allineata su quanto accade fuori. Una situazione che la rende insicura, oltre che meno simpatica almeno stando ai numeri su Instagram.

VIRGILIO SPORT | 31-05-2019 14:59