Valentino Rossi podio e paura a Bathurst, incidente e canguro investito: San Valentino da separati con Francesca

Valentino Rossi finisce 3° nella 12 di Bathurst, una gara pazza di endurance in cui è successo di tutto: attimi di terrore per l'incidente tra Aron e Zelger e poi un canguro investito. Per il Dottore San Valentino lontano dalla sua Francesca Sofia Novellol

E’ successo di tutto ma alla fine Valentino Rossi è salito sul podio. Il 2026 del Dottore si apre con un terzo posto nella 12 ore di Bathurst confermando quanto di buono fatto lo scorso anno. Una gara che ha messo a dura prova le coronarie della leggenda della MotoGP e di tutti i partecipanti con un incidente spettacolare ma anche un canguro investito. San Valentino decisamente movimentato per Vale che però non ha mancato di far sentire il suo amore, anche a distanza, per la sua dolce compagna Francesca Sofia Novello.

Rossi terzo alla 12 ore di Bathurst

Costretto a rinunciare al WEC ma non alla sua passione sconfinata per il mondo dei motori e in questo momento per le quattro ruote. Ed allora è finita come l’anno scorso anche se un gradino sotto. Valentino Rossi si è guadagnato un altro podio alla 12 Ore di Barthust. Il Dottore in equipaggio con Augusto Farfus e Raffaele Marciello ha conquistato un ottimo terzo posto al volante della BMW M4 #46 nella gara endurance australiana, dopo il secondo posto ottenuto lo scorso anno.

Per il ‘Dottore’ un’altra grande soddisfazione celebrata anche con il post sui social subito dopo la gara che lo ritrae sorridente sul podio. A vincere dopo un’incredibile rimonta dal 29° posto alla partenza, è stato Maro Engel. Secondo posto per la Porsche 911 GT3R di High Class Racing con Dorian Boccolacci, Anders Fjordbach e Kerong Li. Mercedes trionfa anche in PRO/AM, Ferrari in top 10.

Rossi: “Buona gara, ci siamo divertiti”

“Alla fine è stato un buon risultato; ci siamo divertiti molto. Non abbiamo vinto, ma il podio è buono considerando il nostro ritmo. Penso che abbiamo fatto una buona gara , senza errori. Sono molto contento, non solo per me, ma anche per la squadra e per Augusto e Raffaele”, ha dichiarato Valentino Rossi dopo la gara.

Il San Valentino a distanza con Francesca Sofia Novello

Dopo la partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina con il presidente Mattarella, festa degli innamorati da “separati” per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. La modella non ha seguito il suo compagno. Il Dottore però non ha voluto mancare all’appuntamento con San Valentino regalando un mazzo di rose rosse alla sua amata con tanto di dedica strappacuore: “Dall’altra parte del mondo, l’amore non conosce confini!”

Che carambola: paura per l’incidente di Aron e Zelger, video

La 12 ore di Barthust ha vissuto anche attimi di terrore per un incidente che poteva essere tragico. Durante la nona ora, la Porsche 911 GT3 R di Johannes Zelger è andata in testacoda, rimanendo ferma a centro pista nei pressi della curva Forrest’s Elbow, dopo la discesa della montagna. Ralf Aron, che in quel momento era in testa con la Mercedes-AMG GT3 #77 del team Craft-Bamboo Racing, è sopraggiunto veloce e alla fine della curva cieca ha centrato in pieno la Porsche di Zelger.

L’urto è stato violentissimo, l’auto di Zelger è andata in fiamme. Subito esposta la bandiera rossa, sospendendo la gara per circa un’ora per permettere i soccorsi e la pulizia del tracciato. Fortunatamente, nonostante la gravità dello scontro, i due piloti non hanno riportato gravi conseguenze.

Centrato anche un canguro, macchina distrutta

E non finisce mica il cielo cantava Mia Martini. Il circuito di Mount Panorama ha visto anche una collisione di tra un’auto e un canguro, costringendo Christopher Mies al ritiro con la sua Ford-HRT #64 distrutta. Fortunatamente il pilota è uscito illeso nonostante il violento impatto a 250 km/h sul rettilineo di Conrod.

“Sono felice di essere qui adesso a parlare con voi – ha detto Mies visibilmente scosso – Ovviamente, è stato un impatto molto, molto duro a una velocità molto elevata. Sono davvero contento che Ford Racing e Multimatic abbiano costruito un’auto da corsa così sicura. Nel momento in cui ho visto il canguro non ho potuto evitare l’impatto. Non c’era stato alcun preavviso, non ho visto bandiere o altro, quindi penso che si sia semplicemente svegliato e abbia iniziato a correre in pista, ero semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato. Era tutto sporco del sangue del canguro, non avevo idea di dove mi trovassi”.