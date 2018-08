Valentino Rossi a Misano: ora o mai più

Weekend senza gare ma di pieno lavoro per Valentino Rossi e la Yamaha, impegnati a Misano in un test chiave per salvare la stagione. Il Dottore, a 22 anni esatti dalla prima vittoria nel Motomondiale, a Brno (da allora ben 114 vittorie), sta provando sul tracciato Marco Simoncelli le nuove soluzioni approntate dalla scuderia giapponese per risolvere almeno in parte i problemi all'elettronica e al motore evidenziati dalla M1.

Dopo questa sessione, Rossi e Vinales avranno a disposizione ancora un giorno di test privati da utilizzare nel corso di questa stagione, probabilmente ad Aragon.

Così il manager della Yamaha Jarvis: "Non sono un ingegnere, e per me è difficile capire questo. Stiamo lavorando, ma è chiaro che siamo in ritardo. Abbiamo un test a Misano, poi dopo Silverstone ne avremo un altro ad Aragon. Quindi stiamo lavorando per fare dei passi in avanti, ma non è facile. Sicuramente per l’anno prossimo, credo che saremo lì. Ma noi non abbiamo pazienza, vogliamo essere davanti già adesso. Ci sono ancora otto gare e vogliamo dare ai piloti il massimo".

SPORTAL.IT | 18-08-2018 13:55