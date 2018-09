Valentino Rossi, adesso reagisci!

Non sembra conoscere confini lo sprofondo delle Yamaha nel Motomondiale 2018. Dopo l’illusione delle prove del venerdì a Misano, la scuderia di Iwata è affondata nelle prove ufficiali e in gara, nulla però rispetto a quanto successo nel Gp d'Aragon, dove Maverick Viñales e Valentino Rossi sono stati costretti a disputare il Q1. E se lo spagnolo se l’è cavata, rimediando l'undicesimo posto in griglia, al Dottore è andata decisamente peggio, perché domenica sarà costretto a prendere il via dalla 17a posizione, peggior piazzamento in carriera dal 2006, che sarebbe stato 18° senza la penalizzazione di Morbidelli.

Il pilota di Tavullia ha pagato una serie di circostanze sfortunate, dalla caduta nel Q1 al traffico trovato al momento di effettuare il giro lanciato. Difficile trovare le parole, Rossi c’ha provato con un filo di voce parlando a 'Motorsport.es': “È stata una giornata molto difficile, abbiamo provato a modificare molto la moto da ieri, ma stamattina sono stato molto lento e sono anche scivolato. Prova dopo prova, modificando la moto da cima a fondo, non risolviamo i nostri problemi. Con questa moto, tutto il lavoro che possiamo fare ai box non aiuta. Non credo che finiremo tra i primi 10. La motivazione? Cercherò di andare più veloce che posso in modo che questo finisca il prima possibile“.

Le parole successive sono un vero e proprio grido di aiuto, ma nel deserto: “Non sappiamo dire cosa stia succedendo. Non conosciamo il progetto futuro, non conosciamo i dettagli. È molto difficile lavorare così, sia per il pilota, perché deve essere ispirato, ma anche per la squadra. Non so neppure quale sia il progetto. Sia Galbusera che Forcada hanno molta esperienza, il problema è l’hardware, quindi abbiamo bisogno di ulteriore aiuto dal Giappone".

Una spiegazione al gran traffico prima dei giri lanciati ha provato a darla anche il direttore sportivo Massimo 'Maio' Meregalli, intercettato dai microfoni di 'Sky Sport': "Nessuno voleva tirare nessuno, ma era necessario che qualcuno fosse tirato. Il tempo è passato troppo velocemente e purtroppo Vale ne ha pagato le conseguenze".

Meregalli ha poi spiegato la scelte di montare gomme diverse sulle moto dei due piloti Yamaha: "La scelta della media è arrivata per comparare due moto diverse, non c'era dietro nient'altro. Rossi e Viñales lamentavano problemi diversi, Vale aveva problemi in percorrenza curva, Maverick non trovava trazione in accelerazione. Ecco perché abbiamo dovuto lavorare in maniera diversa".

SPORTAL.IT | 22-09-2018 21:15